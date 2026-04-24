BERENBERG stuft SMA SOLAR TECHNOLOGY AG auf 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für SMA Solar von 36 auf 41 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Fotovoltaikkonzern dürfte Mitte Mai übe rein solides erstes Quartal berichten, schrieb Lasse Stueben am Donnerstag in seinem Ausblick. Er rechnet mit einem weiteren deutlichen Anstieg des Auftragseingangs im Bereich Large Scale & Project Solutions (LS&PS). Der Bereich Home & Business Solutions (HBS) sollte kurzfristig vom Iran-Krieg und dem Potenzial für höhere Energiepreise profitieren - auf längere Sicht halte hier aber der Gegenwind durch die Änderung des deutschen Erneuerbare-Energien-Gesetzes und das weiter wettbewerbsintensive Umfeld an./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 17:01 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die SMA Solar Technology Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,58 % und einem Kurs von 52,65EUR auf Tradegate (24. April 2026, 11:14 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Lasse Stueben

Analysiertes Unternehmen: SMA SOLAR TECHNOLOGY AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 41

Kursziel alt: 36

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 41,00 € , was einem Rückgang von -21,53% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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