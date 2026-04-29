Micron vor Kursverdopplung? KI-Boom treibt Speicherfantasie an!

Grund dafür ist die rasant steigende Nachfrage nach Speicherlösungen für Rechenzentren. Der massive Ausbau der KI-Infrastruktur sorgt dafür, dass Anbieter von DRAM- und NAND-Speichern wieder stärker in den Fokus institutioneller Investoren rücken. Micron gilt dabei als einer der technologisch führenden Anbieter, insbesondere bei neuen Fertigungsgenerationen, die Kosten senken und höhere Margen ermöglichen sollen.

Die Euphorie rund um künstliche Intelligenz erreicht nun auch die Speicherchip-Branche mit voller Wucht. Nach Einschätzung von D.A. Davidson könnte Micron Technology zu den großen Gewinnern des nächsten KI-Investitionszyklus gehören. Die Analysten nahmen die Aktie mit einer Kaufempfehlung auf und sehen innerhalb der nächsten 12 Monate erhebliches Kurspotenzial.

D.A. Davidson argumentiert, dass der aktuelle Speicherzyklus länger und stärker ausfallen könnte als frühere Aufschwünge. Grund dafür ist, dass KI-Anwendungen einen immer größeren Rechenbedarf erzeugen. Dieser führt zu neuen Investitionen in Server und Rechenzentren, die wiederum den Bedarf an Hochleistungsspeicher erhöhen. Für Micron könnte sich daraus ein strukturell besseres Preis- und Nachfrageumfeld ergeben.

Zusätzliche Sichtbarkeit versprechen langfristige Kundenvereinbarungen. Mehrjährige Verträge könnten Micron dabei helfen, die Nachfrage besser abzusichern und zugleich regelmäßig über Preise zu verhandeln. Das wäre ein deutlicher Unterschied zu früheren Zyklen, in denen die Speicherbranche oft von abrupten Preisschwankungen geprägt war.

An der Börse ist diese Aussicht bereits angekommen. Die Micron-Aktie legte zuletzt deutlich zu und zählt 2026 zu den stärkeren Halbleiterwerten.

Auch an der Wall Street bleibt die Stimmung überwiegend positiv: Der Großteil der Analysten empfiehlt die Aktie zum Kauf. Laut CNBC Pro haben 14 Analysten eine "Strong-Buy-Kaufempfehlung", 27 eine "Buy-Empfehlung". Zwei raten zum Halten und nur ein Analyst hat eine "Underperform-Empfehlung". Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 520,42 US-Dollar.

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Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion



