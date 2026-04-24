BARCLAYS stuft T-Mobile US auf 'Overweight'
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für T-Mobile US mit einem Kursziel von 245 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Sollten die Amerikaner tatsächlich mit dem Mutterkonzern Deutsche Telekom verschmelzen, dürfte dies nur der Anfang einer größeren Branchenkonsolidierung sein, schrieb Kannan Venkateshwar am Donnerstagabend anlässlich entsprechender Pressespekulationen./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 21:29 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2026 / 04:10 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 21:29 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2026 / 04:10 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die T-Mobile US Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,05 % und einem Kurs von 165,9EUR auf Tradegate (24. April 2026, 11:18 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Kannan Venkateshwar
Analysiertes Unternehmen: T-Mobile US
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 245
Kursziel alt: 245
Währung: USD
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Kannan Venkateshwar
Analysiertes Unternehmen: T-Mobile US
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 245
Kursziel alt: 245
Währung: USD
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