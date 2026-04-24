BARCLAYS stuft T-Mobile US auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für T-Mobile US mit einem Kursziel von 245 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Sollten die Amerikaner tatsächlich mit dem Mutterkonzern Deutsche Telekom verschmelzen, dürfte dies nur der Anfang einer größeren Branchenkonsolidierung sein, schrieb Kannan Venkateshwar am Donnerstagabend anlässlich entsprechender Pressespekulationen./ag/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 21:29 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2026 / 04:10 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die T-Mobile US Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,05 % und einem Kurs von 165,9EUR auf Tradegate (24. April 2026, 11:18 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Kannan Venkateshwar

Analysiertes Unternehmen: T-Mobile US

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 245

Kursziel alt: 245

Währung: USD

Zeitrahmen: 12m

