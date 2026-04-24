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    Neue Uniformen für Lufthansa-Crews kommen von Boss

    Für Sie zusammengefasst
    • Rund 33.000 Mitarbeitende bekommen neue Uniformen
    • 40 neue Teile von Boss in Dunkelblau und Gelb
    • Ab Q4 Auslieferung, kompatibel mit Strenesse
    Neue Uniformen für Lufthansa-Crews kommen von Boss
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Rund 33.000 Beschäftigte der Lufthansa erhalten neue Uniformen. Bei einer internen Modenschau in Frankfurt wurden rund 40 neue Uniformteile vorgestellt, die gemeinsam mit der Bekleidungsmarke Boss entworfen worden sind. Das Erscheinungsbild bleibt dabei klassisch in den Farben Dunkelblau und dem typischen Lufthansa-Gelb.

    Die neuen Uniformteile sollen ab dem vierten Quartal an die Beschäftigten gehen, die ein jährliches Bekleidungsbudget zum Einkauf in der Kleiderkammer "Pillbox" zur Verfügung haben. Laut Lufthansa sind die neuen Teile problemlos mit den aktuellen Strenesse-Uniformen kombinierbar. Diese waren vor 24 Jahren eingeführt worden und sollen nun schrittweise ersetzt werden.

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    Umfangreiche Tragetests

    Der Einführung vorausgegangen waren umfangreiche Tragetests, an denen 150 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus den Cockpits, den Kabinen und den Bodenstationen teilgenommen haben. Sie führten auch die neuen Kleider im Lufthansa-Veranstaltungszentrum "Hangar One" vor. Besonderen Anklang fanden die wieder eingeführten Hemden in dunkelblau sowie ein bislang nicht in der Kollektion enthaltenes Cape im Stil der 1970er-Jahre.

    Airline-Chef Jens Ritter bezeichnete bei der Präsentation die neue Kleidung als Visitenkarte der Lufthansa. "Eine Uniform erzählt, wer wir sind, bevor wir ein Wort gesagt haben."/ceb/DP/stk

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Lufthansa Aktie

    Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,24 % und einem Kurs von 7,26 auf Tradegate (24. April 2026, 11:29 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Lufthansa Aktie um -4,48 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,48 %.

    Die Marktkapitalisierung von Deutsche Lufthansa bezifferte sich zuletzt auf 8,70 Mrd..

    Deutsche Lufthansa zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,0900 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 7,3333EUR. Von den letzten 6 Analysten der Deutsche Lufthansa Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 7,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von -3,47 %/+24,10 % bedeutet.




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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Auswirkungen hoher Kerosinpreise und möglicher Treibstoffengpässe auf Margen, operative Störungen durch Streiks und die Cityline‑Schließung sowie daraus resultierende Ertrags‑und Kursrisiken. Erwähnt werden BlackRocks Positionsaufbau als positives Signal, 2026‑Passagierprognosen als Umsatztreiber, Restrukturierungseffekte auf Profitabilität und vorhandene Kerosin‑Absicherungen.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Deutsche Lufthansa eingestellt.

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    dpa-AFX
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