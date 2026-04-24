Jungheinrich AG: Q1 2026 vorläufige Zahlen – Ergebnis deutlich schwächer

Der Umsatz von Jungheinrich im ersten Quartal 2026 lag bei 1.272 Mio. €, im Vergleich zu 1.305 Mio. € im Vorjahr.

Das EBIT sank deutlich auf 56,5 Mio. € (Vorjahr: 104,5 Mio. €), mit einer EBIT-Rendite von 4,4 % (Vorjahr: 8,0 %).

Hauptgründe für den Rückgang waren erhöhter Preisdruck, negative Auslastungseffekte und der Streik im Werk Lüneburg.

Das EBIT wurde durch einmalige Belastungen aus der Entkonsolidierung der russischen Tochtergesellschaft (20 Mio. €) und Transformationskosten (1 Mio. €) beeinflusst.

Der Auftragseingang lag bei 1.535 Mio. €, deutlich über dem Vorjahr (1.386 Mio. €), bedingt durch Vorzieheffekte infolge von Preiserhöhungen.

Die Prognose für das laufende Jahr vom 27. März 2026 bleibt unverändert.

Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung zum 31. März 2026, bei Jungheinrich ist am 07.05.2026.

Der Kurs von Jungheinrich lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 26,36EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -7,80 % im Minus.

15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 24,640EUR das entspricht einem Minus von -6,53 % seit der Veröffentlichung.

Der Index MDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 30.274,96PKT (-1,68 %).





