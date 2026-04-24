BARCLAYS stuft LANXESS AG auf 'Underweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Lanxess mit einem Kursziel von 14 Euro auf "Underweight" belassen. Das operative Ergebnis des Kunststoff-Joint-Ventures Envalior liege klar unterhalb der ursprünglichen Planungen, schrieb Anil Shenoy am Donnerstagnachmittag. Er stellte eine Reihe von Szenarien für den Lanxess-Anteil auf. Eigentlich sei dies erst ein Thema für 2028, wenn eine Verkaufsoption fällig werde. Allerdings entspreche der aktuell für Envalior angesetzte Wert aktuell rund 40 Prozent des gesamten Konzernwerts. Damit erscheine die Causa bereits jetzt höchst relevant. /rob/ag/mfVeröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 16:34 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2026 / 03:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Lanxess Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,68 % und einem Kurs von 17,55EUR auf Tradegate (24. April 2026, 11:34 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Anil Shenoy

Analysiertes Unternehmen: LANXESS AG

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 14

Kursziel alt: 14

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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