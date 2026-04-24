Jefferies nimmt Vossloh mit 'Hold' wieder auf - Ziel 76 Euro

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Vossloh Aktie

Die Vossloh Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,10 % und einem Kurs von 72,00 auf Tradegate (24. April 2026, 11:34 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Vossloh Aktie um -6,11 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +7,62 %.

Die Marktkapitalisierung von Vossloh bezifferte sich zuletzt auf 1,39 Mrd..

Vossloh zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,4900 %.

Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 82,40EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 72,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 88,00EUR was eine Bandbreite von +0,21 %/+22,48 % bedeutet.