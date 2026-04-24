ANALYSE-FLASH
Jefferies nimmt Vossloh mit 'Hold' wieder auf - Ziel 76 Euro
- Jefferies nimmt Vossloh mit Ziel 76 Euro wieder auf
- Jahresziele bestätigt bei rekordhohem Auftragsbestand
- Analyst wartet an der Seitenlinie wegen Margenfragen
NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Bewertung von Vossloh beim Kursziel von 76 Euro mit "Hold" wieder aufgenommen. Der Bahntechnikkonzern sei erwartungsgemäß schwächer ins Jahr gestartet, schrieb Fabian Piasta am Donnerstag. Die Jahresziele seien allerdings bestätigt worden und die Auftragslage sei beruhigend bei einem rekordhohen Bestand. Piasta will zunächst aber an der Seitenlinie mehr Klarheit hinsichtlich der Margenentwicklung abwarten./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 11:58 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 19:00 / ET
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Vossloh Aktie
Die Vossloh Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,10 % und einem Kurs von 72,00 auf Tradegate (24. April 2026, 11:34 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Vossloh Aktie um -6,11 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +7,62 %.
Die Marktkapitalisierung von Vossloh bezifferte sich zuletzt auf 1,39 Mrd..
Vossloh zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,4900 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 82,40EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 72,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 88,00EUR was eine Bandbreite von +0,21 %/+22,48 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 76 Euro
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Vossloh ist jetzt aus meiner Sicht fair bewertet mit Tendenz steigend. Das Unternehmen scheint sich kontinuierlich positiv zu entwickeln.
Ich bin mal (wieder) mit einer Starter Posi rein, da ich den Kursrutsch für übertrieben halte.
In dieser Folge von Mehrwert spricht Christoph Schlienkamp mit Dr. Thomas Triska, CFO der Vossloh AG. Gemeinsam beleuchten wir Vosslohs Weg vom „Gemischtwarenladen“ zum internationalen Systemhaus für den Fahrweg Schiene, die Rolle von Innovation und KI bei Smart Maintenance sowie die größte Akquisition der Firmengeschichte – Sateba. Ein Gespräch über die Schiene als Verkehrsträger der Zukunft und darüber, wie Vossloh Transformation, Innovation und Wachstum verbindet.
Themen dieser Folge:
• Transformation vom Schraubenlieferanten zum Systemanbieter
• Digitale Lösungen & KI als Treiber smarter Instandhaltung
• Nachhaltigkeit als Differenzierungsmerkmal – wie grün kann Bahntechnik sein?
• Infrastrukturboom weltweit: Chancen, Risiken und Engpässe
• Was Investoren an der Vossloh-Story oft übersehen
Zum Abschluss verrät Dr. Triska, warum Vossloh seines Erachtens im Spannungsfeld von Transformation, Innovation und Zukunft bestens aufgestellt ist.
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