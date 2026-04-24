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    ANALYSE-FLASH

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    Jefferies nimmt Vossloh mit 'Hold' wieder auf - Ziel 76 Euro

    Für Sie zusammengefasst
    • Jefferies nimmt Vossloh mit Ziel 76 Euro wieder auf
    • Jahresziele bestätigt bei rekordhohem Auftragsbestand
    • Analyst wartet an der Seitenlinie wegen Margenfragen
    ANALYSE-FLASH - Jefferies nimmt Vossloh mit 'Hold' wieder auf - Ziel 76 Euro
    Foto: Markus Mainka - stock.adobe.com

    NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Bewertung von Vossloh beim Kursziel von 76 Euro mit "Hold" wieder aufgenommen. Der Bahntechnikkonzern sei erwartungsgemäß schwächer ins Jahr gestartet, schrieb Fabian Piasta am Donnerstag. Die Jahresziele seien allerdings bestätigt worden und die Auftragslage sei beruhigend bei einem rekordhohen Bestand. Piasta will zunächst aber an der Seitenlinie mehr Klarheit hinsichtlich der Margenentwicklung abwarten./ag/gl

    Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 11:58 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 19:00 / ET

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    ISIN:DE0007667107WKN:766710
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Vossloh Aktie

    Die Vossloh Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,10 % und einem Kurs von 72,00 auf Tradegate (24. April 2026, 11:34 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Vossloh Aktie um -6,11 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +7,62 %.

    Die Marktkapitalisierung von Vossloh bezifferte sich zuletzt auf 1,39 Mrd..

    Vossloh zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,4900 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 82,40EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 72,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 88,00EUR was eine Bandbreite von +0,21 %/+22,48 % bedeutet.


    Rating: Hold
    Analyst:
    Kursziel: 76 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 76,00, was eine Steigerung von +5,56% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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