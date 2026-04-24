ANALYSE-FLASH
Barclays lässt Siemens Energy auf 'Equal Weight' - Ziel 100 Euro
- Barclays belässt Siemens Energy auf Equal Weight
- Gemischte Q2-Zahlen mit starken und schwachen Bereichen
- Aufträge Netztechnologie und Gasturbinen übertroffen
LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Siemens Energy mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Equal Weight" belassen. Die Eckdaten des Energietechnikkonzerns zum zweiten Geschäftsquartal seien äußerst durchwachsen gewesen, schrieb Vlad Sergievskii am Freitag. Die Aufträge für Netztechnologie und Gasturbinen hätten die Erwartungen getoppt, im Bereich Windkraft jedoch verfehlt. Ergebnisseitig hätten die Bayern wohl durch die Bank schwächer abgeschnitten./rob/ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2026 / 00:26 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2026 / 03:00 / GMT
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Energy Aktie
Die Siemens Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,06 % und einem Kurs von 185,3 auf Tradegate (24. April 2026, 11:39 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Energy Aktie um +17,35 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +32,46 %.
Die Marktkapitalisierung von Siemens Energy bezifferte sich zuletzt auf 148,51 Mrd..
Siemens Energy zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,7000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4200 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 158,80EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 100,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 200,00EUR was eine Bandbreite von -46,28 %/+7,43 % bedeutet.
Analyst: Barclays Capital
Kursziel: 100 Euro
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