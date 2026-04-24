JEFFERIES stuft VOLKSWAGEN auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Volkswagen mit einem Kursziel von 130 Euro auf "Buy" belassen. Die neuen Margenprognosen des Autobauers für 2027 und 2030 zeigten, dass die Prozesse neuer Modelleinführungen komplexer seien als gewöhnlich, schrieb Philippe Houchois am Freitag anlässlich der Automesse in China./rob/ajx/agVeröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2026 / 04:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2026 / 04:10 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,02 % und einem Kurs von 86,54EUR auf Tradegate (24. April 2026, 11:39 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Philippe Houchois

Analysiertes Unternehmen: VOLKSWAGEN

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 130

Kursziel alt: 130

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 130,00 € , was eine Steigerung von +49,98% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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