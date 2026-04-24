JEFFERIES stuft VOLKSWAGEN auf 'Buy'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Volkswagen mit einem Kursziel von 130 Euro auf "Buy" belassen. Die neuen Margenprognosen des Autobauers für 2027 und 2030 zeigten, dass die Prozesse neuer Modelleinführungen komplexer seien als gewöhnlich, schrieb Philippe Houchois am Freitag anlässlich der Automesse in China./rob/ajx/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2026 / 04:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2026 / 04:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2026 / 04:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2026 / 04:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,02 % und einem Kurs von 86,54EUR auf Tradegate (24. April 2026, 11:39 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Philippe Houchois
Analysiertes Unternehmen: VOLKSWAGEN
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 130
Kursziel alt: 130
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Philippe Houchois
Analysiertes Unternehmen: VOLKSWAGEN
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 130
Kursziel alt: 130
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