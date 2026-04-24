Bitcoin, Ethereum und XRP tendieren Seitwärts – Droht ein neuer Rückschlag?

Ethereum verliert auf Tagesbasis 0,5 Prozent und liegt damit auf Wochensicht rund 2 Prozent im Minus. XRP kann sich zwar leicht behaupten und legt am Freitagmittag um 0,8 Prozent zu, bleibt jedoch mit einem Wochenverlust von 1,6 Prozent ebenfalls im negativen Bereich. Andere große Projekte wie BNB oder Solana verzeichnen lediglich minimale Bewegungen.

Die führende Kryptowährung Bitcoin notiert Freitagmittag bei 77.500 US-Dollar und bewegt sich damit nahezu unverändert auf Tagesbasis. Auf Wochensicht ergibt sich dennoch ein moderates Plus von 2,2 Prozent.

Marktbeobachter sprechen von einer klassischen "Wait-and-See"-Haltung institutioneller wie privater Investoren.

Geopolitische Spannungen belasten Risikoanlagen

Ein wesentlicher Belastungsfaktor bleibt die eskalierende Lage zwischen den USA und Iran. Hoffnungen auf eine diplomatische Lösung haben zuletzt deutlich nachgelassen. Hintergrund ist ein festgefahrener Konflikt rund um die Straße von Hormus.

US-Präsident Donald Trump betonte jüngst, dass für die Vereinigten Staaten kein Zeitdruck bestehe, während Iran Verhandlungen weiterhin ablehnt, solange eine US-Seeblockade aufrechterhalten wird.

Bitcoin zwischen Risikoasset und sicherem Hafen

Die Reaktion von Bitcoin auf geopolitische Spannungen bleibt ambivalent. Während einige Marktteilnehmer die Kryptowährung weiterhin als Risikoasset einstufen, sehen andere zunehmend Parallelen zu klassischen sicheren Häfen.

Das Analysehaus QCP Capital warnt jedoch vor übermäßigem Optimismus. Die kurzzeitige Erholung der letzten Tage sei eher technischer Natur und deute nicht auf eine nachhaltige Trendwende hin. Unterstützung erhielt der Markt zuletzt vor allem durch temporäre politische Entspannungssignale sowie Aussagen des designierten Fed-Vertreters Kevin Warsh zur Unabhängigkeit der Zentralbank.

Short Squeeze – oder Rückschlag?

Optimistischer zeigt sich hingegen K33 Research. Analysten verweisen auf negative Finanzierungsraten trotz steigender Kurse – ein potenzieller Nährboden für einen Short Squeeze.

Als kritische Marke gilt jedoch der Bereich zwischen 79.000 und 80.000 US-Dollar. Laut Datenplattform CryptoQuant handelt es sich hierbei um einen entscheidenden Wendepunkt. Viele kurzfristige Investoren könnten hier Gewinne realisieren, was zusätzlichen Verkaufsdruck erzeugen dürfte.

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Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion



