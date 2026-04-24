BARCLAYS stuft VOLKSWAGEN auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Volkswagen nach dem China-Kapitalmarkttag mit einem Kursziel von 125 Euro auf "Overweight" belassen. Henning Cosman zeigte sich beeindruckt von Tempo, Umsetzung und Standard der dortigen Modellveröffentlichungen. Dies habe Vorbildfunktion für die Wolfsburger, schrieb er am Donnerstagabend./rob/ag/mfVeröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 17:39 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2026 / 03:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,97 % und einem Kurs von 86,58EUR auf Tradegate (24. April 2026, 11:44 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Henning Cosman

Analysiertes Unternehmen: VOLKSWAGEN

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 125

Kursziel alt: 125

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 125,00 € , was eine Steigerung von +44,21% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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