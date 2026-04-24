Pistazien werden immer mehr zu einem Luxusgut

Der Hauptgrund für den aktuellen Preissprung liegt in der angespannten Lage im Nahen Osten. Der Iran ist nach den USA der zweitgrößte Produzent der Welt und kontrolliert rund ein Drittel der weltweiten Exporte. Der Ausbruch von Kampfhandlungen und die daraus resultierenden Sanktionen haben die Handelswege massiv gestört. Reedereien haben Buchungen in die Region teilweise komplett gestoppt, was die logistische Koordination erschwert.

Wer derzeit im Supermarkt zu Pistazien greift oder eine Kugel Pistazieneis bestellt, muss tiefer in die Tasche greifen. Die Preise für die beliebte Steinfrucht haben den höchsten Stand seit über acht Jahren erreicht. Während die Nachfrage weltweit durch virale Trends wie die "Dubai-Schokolade" förmlich explodiert ist, gerät die Lieferkette durch Kriege, Erntezyklen und logistische Blockaden massiv unter Druck.

Zusätzlich zur instabilen politischen Lage kämpfen die Anbauregionen im Nahen Osten mit einer schwächer als erwartet ausgefallenen Ernte für das Jahr 2025. In der Branche spricht man von einem Ausfalljahr und beschreibt damit einen natürlichen Rhythmus, in dem die Bäume nur alle zwei Jahre volle Erträge liefern. Da die Bestände aus dem Vorjahr ohnehin niedrig waren, trifft das reduzierte Angebot nun auf eine gierige Weltmarktnachfrage. Und ob die Lieferwege für die diesjährige Ernte wieder offen sind, ist fraglich.

Der "Dubai-Schokolade"-Effekt

Parallel zur Verknappung hat sich die Pistazie von einem simplen Snack zu einem Statussymbol der Lebensmittelindustrie entwickelt. Getrieben durch Plattformen wie TikTok und Instagram hat ein regelrechter Hype um Produkte mit Pistaziencreme-Füllung eingesetzt.

Große Lebensmittelkonzerne haben den Trend längst adaptiert: Ob als Zutat in Kaffeespezialitäten, Speiseeis oder pflanzlichen Milchalternativen – die Pistazie ist überall. In den letzten zwei Jahren kletterten die Preise allein aufgrund dieser Nachfragewelle um rund 30 Prozent. Im vergangenen Monat erreichte der Großhandelspreis mit deutlich über 4,50 US-Dollar pro Pfund den höchsten Stand seit fast einem Jahrzehnt.

Vom Ausfall Irans profitieren vor allem US-Produzenten in Kalifornien, auf die rund 50 Prozent der weltweiten Pistazien-Exporte entfallen. Einer der größten Pistazienanbauer in der Region ist die Olam Group mit Sitz in Singapur, aber auch Select Harvests aus Australien und John B. Sanfilippo & Son aus den USA handeln mit der Steinfrucht. Daneben gibt es Agrar-ETFs, wie zum Beispiel iShares Agribusiness, die große Landwirtschaftskonzerne enthalten, wobei hier der Pistazien-Anteil verschwindend gering ist. Doch auch neue Akteure betreten die Bühne: In Südafrika versucht man, neue Anbaugebiete zu etablieren, um die Abhängigkeit vom Nahen Osten zu verringern.

Für die Verbraucher könnte die Krise sichtbare Folgen haben. Experten warnen davor, dass Lebensmittelhersteller bald zu drastischen Mitteln greifen könnten:

- Preisanpassungen: Pistazienprodukte werden deutlich teurer.

- Rezepturänderungen: Der Anteil an Pistazien wird reduziert und durch günstigere Nüsse ersetzt.

- Geschmacksverlust: Pistazieneis könnte in diesem Sommer seltener oder geschmacklich milder ausfallen.

Ausblick: Keine Entspannung in Sicht

Da Pistazienbäume Jahre benötigen, bis sie nennenswerte Erträge liefern, lassen sich kurzfristige Engpässe nicht durch neue Anpflanzungen ausgleichen. Solange die logistischen Blockaden im Iran bestehen und der Social-Media-Hype anhält, wird die Pistazie ein knappes und teures Gut bleiben. Die Branche blickt bereits mit Sorge auf den kommenden Zyklus 2027, der wieder ein biologisch bedingtes Ausfalljahr mit geringeren Ernten zu werden droht. Das "grüne Gold" macht seinem Namen derzeit also alle Ehre.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion

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