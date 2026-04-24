Operativer Gewinn von Jungheinrich bricht wegen Streik und Konkurrenzdruck ein
- Streik, starker Wettbewerb und geringe Auslastung
- Ebit halbiert auf 56,5 Millionen, Aktie auf Jahrestief
- Auftragseingang steigt auf 1,5 Mrd, Umsatz sinkt
HAMBURG (dpa-AFX) - Die Kombination aus einem Streik, starkem Wettbewerb und einer geringen Auslastung der Werke hat den Gabelstapler-Hersteller Jungheinrich zu Jahresbeginn belastet. Der Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) halbierte sich im ersten Quartal gegenüber dem Vorjahreszeitraum nahezu auf 56,5 Millionen Euro, wie der MDax-Konzern am Freitag überraschend in Hamburg mitteilte. Zudem enthalte das operative Ergebnis die bereits bekannten einmaligen Belastungen aus dem im Februar abgeschlossenen Verkauf der russischen Tochtergesellschaft, sowie aufgekommenen Kosten im Zusammenhang mit dem laufenden Sparprogramm. Die Aktie rutschte prozentual zweistellig ab auf das tiefste Niveau seit einem Jahr.
Der Auftragseingang stieg den vorläufigen Zahlen zufolge im ersten Quartal verglichen mit dem Vorjahreszeitraum von knapp 1,4 auf gut 1,5 Milliarden Euro, da Kunden angesichts von Preiserhöhungen Bestellungen vorzogen. Der Umsatz ging hingegen leicht zurück von 1,3 auf 1,27 Milliarden Euro. Die Jahresziele bestätigte das Management.
Die endgültigen Zahlen will Jungheinrich am 7. Mai vorlegen./lew/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Jungheinrich Aktie
Die Jungheinrich Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -13,08 % und einem Kurs von 24,86 auf Tradegate (24. April 2026, 11:49 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Jungheinrich Aktie um -17,22 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -13,81 %.
Die Marktkapitalisierung von Jungheinrich bezifferte sich zuletzt auf 1,18 Mrd..
Jungheinrich zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,2900. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9700 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 44,88EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 42,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 48,00EUR was eine Bandbreite von +70,04 %/+94,33 % bedeutet.
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MMn langfristig gute Zeiten für Kion & Jungheinrich (Kion sehe ich etwas chancenreicher, aber volatil, Jungheinrich etwas konservativer).