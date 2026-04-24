Operativer Gewinn von Jungheinrich bricht wegen Streik und Konkurrenzdruck ein

Die endgültigen Zahlen will Jungheinrich am 7. Mai vorlegen./lew/stk

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Jungheinrich Aktie

Die Jungheinrich Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -13,08 % und einem Kurs von 24,86 auf Tradegate (24. April 2026, 11:49 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Jungheinrich Aktie um -17,22 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -13,81 %.

Die Marktkapitalisierung von Jungheinrich bezifferte sich zuletzt auf 1,18 Mrd..

Jungheinrich zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,2900. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9700 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 44,88EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 42,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 48,00EUR was eine Bandbreite von +70,04 %/+94,33 % bedeutet.