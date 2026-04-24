JEFFERIES stuft BEIERSDORF AG auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Beiersdorf von 86 auf 84 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Marke Nivea stehe vor weiteren Problemen, resümierte Analyst David Hayes am Freitag im Nachgang der Umsatzzahlen des Konsumgüterherstellers für das erste Quartal. Diese hätten enttäuscht./rob/ajx/agVeröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2026 / 04:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2026 / 04:08 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Beiersdorf Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,76 % und einem Kurs von 72,52EUR auf Tradegate (24. April 2026, 11:47 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: David Hayes

Analysiertes Unternehmen: BEIERSDORF AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 84

Kursziel alt: 86

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

