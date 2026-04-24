BARCLAYS stuft BAYER AG auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Bayer mit einem Kursziel von 48 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Charles Pitman-King ging am Donnerstagabend auf die wichtigsten Fragen im Vorfeld der mündlichen Verhandlung des Durnell-Falles vor dem obersten US-Gericht am 27. April ein. Der Experte bleibt zwar generell optimistisch, was die Lösung der Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten angeht. Er erwartet aber im Zuge der Interpretation der Supreme-Court-Verhandlung einige Unsicherheiten./rob/agVeröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 18:40 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2026 / 03:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Bayer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,70 % und einem Kurs von 38,97EUR auf Tradegate (24. April 2026, 11:49 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Charles Pitman-King

Analysiertes Unternehmen: BAYER AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 48

Kursziel alt: 48

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 48,00 € , was eine Steigerung von +23,43% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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