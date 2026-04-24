Passives Einkommen leicht gemacht: Diese Aktie lockt mit +8,48 %

Hess Midstream LP ist ein führender Midstream-Dienstleister im Bakken-Ölfeld, spezialisiert auf Transport, Lagerung und Verarbeitung von Öl und Gas. Mit starken Verträgen und Infrastruktur hebt es sich von Konkurrenten wie Enterprise Products und Kinder Morgan ab.

Dividenden & passives Einkommen: Mit Hess Midstream LP Registered (A) nachhaltige Einkommensströme aufbauen

Hess Midstream LP Registered (A) gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +8,48 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +6,95 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 13,15 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide.

Wer vor fünf Jahren in Hess Midstream LP Registered (A) investiert hat, konnte eine Gesamtrendite von +66,13 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.

Hess Midstream LP Registered (A) verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert und zahlt derzeit +8,48 %.

Mit +8,48 % Dividendenrendite bietet Hess Midstream LP Registered (A) ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +6,95 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells.

Langfristige Anleger schätzen Hess Midstream LP Registered (A) für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +8,48 %, das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 13,15.

Hess Midstream LP Registered (A) weißt eine Marktkapitalisierung von 3,49 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +8,48 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.