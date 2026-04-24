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    Cybercab läuft an

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    Startschuss für Musks Robotaxi – doch der Zweifel fährt mit bei Tesla

    Tesla bringt sein Robotaxi-Projekt offiziell ins Rollen. Doch Elon Musk bremst die Erwartungen selbst.

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    Cybercab läuft an - Startschuss für Musks Robotaxi – doch der Zweifel fährt mit bei Tesla
    Foto: Andrej Sokolow - dpa

    Tesla hat mit der Produktion seines Cybercab begonnen. Das teilte Konzernchef Elon Musk am Freitag auf X mit. Damit setzt der Elektroautobauer ein lange angekündigtes Projekt zumindest offiziell in Gang. Gleichzeitig wachsen an der Wall Street die Zweifel, wie schnell Tesla sein Robotaxi-Geschäft tatsächlich hochfahren kann.

    "Die Produktion des Cybercab hat begonnen", schrieb Musk zu einem Video. Bereits zuvor hatte er erklärt, Tesla habe mit dem Produktionsanlauf des Cybercab begonnen und werde bald auch mit der Fertigung des Semi-Lkw starten.

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    Musk dämpft die Erwartungen

    In der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen sagte er, dass der Start wegen der neuen Lieferkette zunächst langsam verlaufen werde.

    Wann immer man ein neues Produkt mit einer völlig neuen Lieferkette hat … muss man damit rechnen, dass die anfängliche Produktion von Cybercab und Semi sehr langsam sein wird.

    Erst gegen Jahresende und vor allem im kommenden Jahr solle das Tempo deutlich steigen.

    Neue Skepsis

    Mehrere Analysten erklärten nach den Aussagen von Musk, dass der Ausbau des Robotaxi-Geschäfts langsamer verlaufe als bislang erwartet. Im vergangenen Jahr hatte Musk noch deutlich ehrgeizigere Ziele formuliert.

    Nun sprach er davon, bis Jahresende Robotaxis und fahrerlose Fahrzeuge in "etwa einem Dutzend Bundesstaaten" anbieten zu wollen. Tesla verfolge dabei bewusst einen "vorsichtigen Ansatz", um Verletzungen oder Todesfälle zu vermeiden.

    Das ist ein spürbar zurückhaltenderer Ton als noch vor wenigen Monaten. Im Juli des vergangenen Jahres hatte Musk noch gesagt, Robotaxis würden bis Ende des Jahres für die Hälfte der US-Bevölkerung verfügbar sein. Nun erklärte er, das Geschäft werde in diesem Jahr wohl "nicht besonders bedeutend" sein, könne aber 2027 erheblich wichtiger werden.

    Für Anleger brisant

    Ein großer Teil von Teslas Börsenwert basiert auf der Hoffnung, dass das Unternehmen eine große Flotte autonomer Fahrzeuge aufbauen und daraus ein hochprofitables Geschäft machen kann. Tesla hat in den vergangenen drei Monaten 15 Prozent an Börsenwert verloren.

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    Analysten von William Blair beschrieben Musks Auftritt laut Reuters als ungewöhnlich zurückhaltend. Tesla will sein Robotaxi-Geschäft auf dem Cybercab aufbauen. Das Fahrzeug ist als Zweisitzer ohne Lenkrad und Pedale konzipiert. Musk bekräftigte, dass das Modell langfristig einen großen Teil der Produktion ausmachen könne. Kurzfristig bleibt der Hochlauf aber langsam.

    Als Hauptgrund nannte Musk Sicherheitsfragen. "Der limitierende Faktor für die Expansion ist eine wirklich strenge Validierung, um sicherzustellen, dass alles absolut sicher ist", sagte er.

    Fazit

    Tesla kann nun den Produktionsstart des Cybercab vermelden. Beim schnellen Ausbau des Robotaxi-Geschäfts tritt der Konzern aber deutlich vorsichtiger auf als noch zuletzt. Genau das nährt neue Zweifel am Tempo der autonomen Zukunft von Tesla.

    Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,73 % und einem Kurs von 322,1EUR auf Tradegate (24. April 2026, 12:38 Uhr) gehandelt.


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    Verfasst vonRedakteurNicolas Ebert
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