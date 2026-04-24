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    ANALYSE-FLASH

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    JPMorgan belässt Tesla auf 'Underweight' - Ziel 145 Dollar

    Für Sie zusammengefasst
    • JPMorgan belässt Tesla auf Underweight mit 145
    • Analyst bezweifelt Nachhaltigkeit der Zahlen
    • Bewertung zu hoch wegen FSD und hohen Investitionen
    ANALYSE-FLASH - JPMorgan belässt Tesla auf 'Underweight' - Ziel 145 Dollar
    Foto: Christophe Gateau - dpa

    NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Tesla nach Zahlen zum ersten Quartal mit einem Kursziel von 145 US-Dollar auf "Underweight" belassen. Auf den ersten Blick erschienen die Resulktate überraschend gut, schrieb Ryan Brinkman in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Allerdings bezweifelt der Analyst die Nachhaltigkeit. Zudem rechtfertigten sie die hohe Bewertung der Aktie des E-Autobauers nicht. Brinkman ist auch skeptisch hinsichtlich anderer Entwicklungen, einschließlich der Verbindlichkeiten im Zusammenhang mit dem vollautonomen Fahren (FSD) und der ausufernden Investitionsausgaben./ck/rob/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 22:02 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 22:03 / EDT

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Tesla Aktie

    Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,28 % und einem Kurs von 320,7 auf Tradegate (24. April 2026, 11:54 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Tesla Aktie um -2,29 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,41 %.

    Die Marktkapitalisierung von Tesla bezifferte sich zuletzt auf 1,21 Bil..

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 344,83USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 145,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 475,00USD was eine Bandbreite von -54,95 %/+47,56 % bedeutet.


    Rating: Underweight
    Analyst: JPMorgan
    Kursziel: 145 US-Dollar

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 145,00$, was einem Rückgang von -61,37% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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    Community Beiträge zu Tesla - A1CX3T - US88160R1014

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Tesla. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Teslas Kursentwicklung unter Makroeinfluss (steigendes Öl, schwache Nasdaq, höhere Volatilität) sowie um technische Reaktionszonen (bei ~388–384, 376, 370–374; intraday-Flush bis ~369). Diskutiert werden Liquiditätsflüsse/Algo‑Squeezes, das Earnings-Narrativ zu Robotaxi/Optimus und der Kapazitätszuwachs in Grünheide als fundamentaler Treiber.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Tesla eingestellt.

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