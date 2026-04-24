JPMorgan belässt Tesla auf 'Underweight' - Ziel 145 Dollar

TSLA: Das war kein Crash. Das war eine Liquiditaetsoperation.



Was wir heute gesehen haben, war kein zufaelliger Selloff.



Der Bereich 388–384 wurde mehrfach getestet.

Unterhalb lagen Stops. Liquiditaet. Angst.



Dann kam der Move:



* schneller Bruch

* aggressiver Flush bis ~369

* hohes Volumen

* Panic auf X



Das ist kein „Markt hat Angst“.

Das ist der Moment, in dem Maschinen Liquiditaet einsammeln.

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Der entscheidende Punkt war NICHT der Drop.

Der entscheidende Punkt war die Reaktion danach.



Direkt nach dem Flush:



* sofortige Kauefer

* starke gruene Kerzen

* kein Follow-through nach unten



Das ist das Signal.



Wenn Preis nach Panik nicht weiter faellt, stimmt oft etwas nicht mit der bearischen Story.



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Jetzt passiert das Entscheidende:



Der Markt baut einen Rebound:



* 369 → 376 → 378

* Shorts geraten unter Druck

* Liquiditaet wird nach oben gesucht



Das ist klassischer Intraday Squeeze.



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Worauf ich jetzt schaue:



Bullisch:



* 376 haelt

* Break ueber 380

* Fortsetzung Richtung 382–384



Neutral:



* Range zwischen 374–378

* Markt baut Balance



Baerisch:



* Verlust 376

* Rueckfall unter 372

* erneuter Test 369



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Die eigentliche Edge liegt nicht im Crash.

Die Edge liegt in der Reaktion auf den Crash.



Wenn Angst kommt und Preis sofort kaempft,

dann sind grosse Spieler aktiv.



Wenn Angst kommt und alles weiter faellt,

dann ist es echter Druck.



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Fazit



Wir handeln nicht rote Kerzen.

Wir handeln, wie der Markt auf Angst reagiert.



Und heute hat TSLA gezeigt:

unten wurde gekauft.