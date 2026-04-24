ANALYSE-FLASH
JPMorgan belässt Tesla auf 'Underweight' - Ziel 145 Dollar
- JPMorgan belässt Tesla auf Underweight mit 145
- Analyst bezweifelt Nachhaltigkeit der Zahlen
- Bewertung zu hoch wegen FSD und hohen Investitionen
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Tesla nach Zahlen zum ersten Quartal mit einem Kursziel von 145 US-Dollar auf "Underweight" belassen. Auf den ersten Blick erschienen die Resulktate überraschend gut, schrieb Ryan Brinkman in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Allerdings bezweifelt der Analyst die Nachhaltigkeit. Zudem rechtfertigten sie die hohe Bewertung der Aktie des E-Autobauers nicht. Brinkman ist auch skeptisch hinsichtlich anderer Entwicklungen, einschließlich der Verbindlichkeiten im Zusammenhang mit dem vollautonomen Fahren (FSD) und der ausufernden Investitionsausgaben./ck/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 22:02 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 22:03 / EDT
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Tesla Aktie
Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,28 % und einem Kurs von 320,7 auf Tradegate (24. April 2026, 11:54 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Tesla Aktie um -2,29 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,41 %.
Die Marktkapitalisierung von Tesla bezifferte sich zuletzt auf 1,21 Bil..
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 344,83USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 145,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 475,00USD was eine Bandbreite von -54,95 %/+47,56 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan
Kursziel: 145 US-Dollar
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Community Beiträge zu Tesla - A1CX3T - US88160R1014
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Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Tesla eingestellt.
FSD fährt 2 Sekunden vor dem Zug durch geschlossene Bahnschranke:
WTI sprang intraday bis fast 98 USD, Brent ueber 105 USD. Gleichzeitig Nasdaq schwach, VIX hoeher, Bitcoin unter Druck, Growth-Namen rot. In so einem Umfeld verkaufen Algos zuerst Beta und Story-Aktien. Tesla faellt dann nicht nur wegen Tesla, sondern weil Risiko global reduziert wird.
Wichtig: Trotz des Drucks sehen wir keinen freien Fall. Im Bereich 370 bis 374 kamen mehrfach Reaktionen hinein. Das bedeutet, dort arbeitet Nachfrage. Jede rote Kerze wurde nicht einfach durchgereicht, sondern getestet und gekauft. Das ist der Unterschied zwischen Panik und kontrollierter Rotation.
Was heute gegen Tesla lief:
* steigendes Oel = neue Inflationssorgen
* schwacher Nasdaq = Tech-Druck
* hoehere Volatilitaet = defensivere Positionierung
* Abverkauf in mehreren High-Beta Namen gleichzeitig
Was fuer Tesla weiter relevant bleibt:
Der Earnings Call hat das Narrativ nicht zerstoert. Im Gegenteil. Elon hat den Fokus klar auf Robotaxi, Optimus, AI-Infrastruktur, HW3/HW4-Upgradepfad und langfristige Skalierung gelegt. Der Markt bestraft heute das Makro-Setup, nicht die Vision.
Das ist entscheidend fuer die naechsten Tage:
Wenn Oel abkuehlt und Nasdaq stabilisiert, kann Tesla schnell wieder als Rebound-Kandidat gespielt werden. Wenn Energie weiter explodiert, bleibt Druck auf Growth.
Meine Lesart:
Heute fuehrt Makro den Kurs. Morgen kann wieder Narrativ fuehren.
Kurzfristig bleibt 370/374 eine wichtige Reaktionszone. Oberhalb davon lebt die Erholungschance. Unter weiterem Makrostress wird es erneut getestet.
TSLA: Das war kein Crash. Das war eine
Liquiditaetsoperation.
Was wir heute gesehen haben, war kein zufaelliger Selloff.
Der Bereich 388–384 wurde mehrfach getestet.
Unterhalb lagen Stops. Liquiditaet. Angst.
Dann kam der Move:
* schneller Bruch
* aggressiver Flush bis ~369
* hohes Volumen
* Panic auf X
Das ist kein „Markt hat Angst“.
Das ist der Moment, in dem Maschinen Liquiditaet einsammeln.
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Der entscheidende Punkt war NICHT der Drop.
Der entscheidende Punkt war die Reaktion danach.
Direkt nach dem Flush:
* sofortige Kauefer
* starke gruene Kerzen
* kein Follow-through nach unten
Das ist das Signal.
Wenn Preis nach Panik nicht weiter faellt, stimmt oft etwas nicht mit der bearischen Story.
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Jetzt passiert das Entscheidende:
Der Markt baut einen Rebound:
* 369 → 376 → 378
* Shorts geraten unter Druck
* Liquiditaet wird nach oben gesucht
Das ist klassischer Intraday Squeeze.
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Worauf ich jetzt schaue:
Bullisch:
* 376 haelt
* Break ueber 380
* Fortsetzung Richtung 382–384
Neutral:
* Range zwischen 374–378
* Markt baut Balance
Baerisch:
* Verlust 376
* Rueckfall unter 372
* erneuter Test 369
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Die eigentliche Edge liegt nicht im Crash.
Die Edge liegt in der Reaktion auf den Crash.
Wenn Angst kommt und Preis sofort kaempft,
dann sind grosse Spieler aktiv.
Wenn Angst kommt und alles weiter faellt,
dann ist es echter Druck.
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Fazit
Wir handeln nicht rote Kerzen.
Wir handeln, wie der Markt auf Angst reagiert.
Und heute hat TSLA gezeigt:
unten wurde gekauft.