Weiterer Rekord bei Siemens Energy nach Zielerhöhungen

Einige Experten sehen nach dem guten Lauf der Aktien aber kein Potenzial mehr oder sogar deutliche Rückschlagsrisiken. Wie Leon Mühlenbruch von MWB Research, der den "Superzyklus-Optimismus" schon für mehr als üppig eingepreist hält. Er zog sein Kursziel zwar auf 100 Euro nach, liegt damit aber fast 50 Prozent unter dem aktuellen Kursniveau./ag/ajx/stk

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Energy Aktie

Die Siemens Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,22 % und einem Kurs von 24.029 auf Ariva Indikation (24. April 2026, 11:54 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Energy Aktie um +17,35 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +32,46 %.

Die Marktkapitalisierung von Siemens Energy bezifferte sich zuletzt auf 148,51 Mrd..

Siemens Energy zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,7000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4200 %.

Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 158,80EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 100,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 200,00EUR was eine Bandbreite von -46,28 %/+7,43 % bedeutet.