AKTIE IM FOKUS
Weiterer Rekord bei Siemens Energy nach Zielerhöhungen
- Siemens Energy setzt Rally nach Zielaufstockung fort
- Analysten hoben Kursziele massiv bis 250 Euro an
- Experten sehen kaum Potenzial und Risiko bis 100 Euro
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Nach einer Aufstockung der Jahresziele haben die Aktien von Siemens Energy ihre Rekordrally am Freitag zunächst fortgesetzt. Im frühen Handel kletterten die Papiere der Bayern bis auf 191,66 Euro und gewannen dabei nochmals fast 5 Prozent hinzu. Der Schwung ebbte allerdings schnell ab, nachdem im Jahresverlauf mit 59 Prozent bereits das größte Plus aller Werte im Dax zu Buche stand.
Zahlreiche Analysten lobten die Eckdaten für das zweite Geschäftsquartal und stockten ihre Kursziele auf. Alexander Jones von der Bank of America zog sogar kräftig davon auf 250 Euro. Der Spezialist für Energietechnik drehe die Spannung weiter hoch, schrieb Jones. Er hob seine operativen Ergebnisschätzungen (bereinigtes Ebita) um bis zu 12 Prozent an und seine Cashflow-Prognose um bis zu 40 Prozent. Der Barmittelzufluss dürfte für höhere Aktienrückkäufe sorgen. Die endgültigen Quartalsergebnisse werden Mitte Mai vorgelegt.
Einige Experten sehen nach dem guten Lauf der Aktien aber kein Potenzial mehr oder sogar deutliche Rückschlagsrisiken. Wie Leon Mühlenbruch von MWB Research, der den "Superzyklus-Optimismus" schon für mehr als üppig eingepreist hält. Er zog sein Kursziel zwar auf 100 Euro nach, liegt damit aber fast 50 Prozent unter dem aktuellen Kursniveau./ag/ajx/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Energy Aktie
Die Siemens Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,22 % und einem Kurs von 24.029 auf Ariva Indikation (24. April 2026, 11:54 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Energy Aktie um +17,35 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +32,46 %.
Die Marktkapitalisierung von Siemens Energy bezifferte sich zuletzt auf 148,51 Mrd..
Siemens Energy zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,7000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4200 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 158,80EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 100,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 200,00EUR was eine Bandbreite von -46,28 %/+7,43 % bedeutet.
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