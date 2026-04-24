🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger in allen getesteten Depotgrößen. Jetzt sparen und Depot eröffnen → 🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger. Jetzt Depot eröffnen →
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsOnco-Innovations AktievorwärtsNachrichten zu Onco-Innovations
    97 Aufrufe 97 0 Kommentare 0 Kommentare

    Onco-Innovations treibt die Polymerprüfung voran und entwickelt die PNKP-Inhibitor-Technologie in Richtung Studien zur Vorbereitung eines "IND-Antrags"

    Onco-Innovations treibt die Polymerprüfung voran und entwickelt die PNKP-Inhibitor-Technologie in Richtung Studien zur Vorbereitung eines "IND-Antrags"
    Foto: adobe.stock.com
    Lüdenscheid (ots) - Onco-Innovations Ltd. (ISIN: CA68237C1059 / WKN: A3EKSZ) ,
    Onco oder das Unternehmen, freut sich bekannt zu geben, dass es eine
    Analysemethode zur Messung und Kontrolle eines Schlüsselpolymers innerhalb
    seiner PNKP-Inhibitor-Technologie (die Technologie) zur Unterstützung der
    fortlaufenden Formulierungsentwicklung und Skalierung entwickelt hat, da das
    Unternehmen sein Ziel der klinischen Herstellung weiterverfolgt. Diese Arbeit
    soll dazu beitragen, die Konsistenz des Abgabesystems des Unternehmens auf dem
    Weg zu Studien zur Vorbereitung auf einen "Investigational New
    Drug"-("IND")-Antrag und Plänen für zukünftige klinische Phase-1-Aktivitäten
    sicherzustellen.

    Die analytische Methode, die als Brechungsindexdetektion bezeichnet wird, wird
    in Verbindung mit "Gelpermeationschromatographie" ("RI-GPC"), zur
    Charakterisierung des Molekulargewichts von Polymeren sowie der
    Molekulargewichtsverteilung eingesetzt. Diese Messungen bestimmen, ob Polymere
    über mehrere Chargen hinweg konsistent hergestellt werden. Das Polymer bildet
    das Nanopartikel-Mizellen-Verabreichungssystem, das Teil der
    PNKP-Inhibitor-Technologie des Unternehmens ist. Es wurde entwickelt, um seinen
    führenden PNKP-Inhibitor "ONC010", zwecks verbesserter tumorspezifischen
    Wirkstoffabgabe und Verweildauer im Kreislauf, zu tragen.

    Mittels einer Verbesserung der analytischen Kontrolle über dieses Polymer will
    Onco in Vorbereitung auf spätere regulatorische und klinische Arbeiten die
    Reproduzierbarkeit der Formulierung stärken, die Skalierung der Herstellung
    unterstützen und Entwicklungsrisiken reduzieren.

    "RI-GPC" gilt als Standardverfahren für die Bewertung der Polymerqualität,
    einschließlich Molekulargewichtsverteilung und Polydispersität. Beides kann
    beeinflussen, wie sich Nanopartikel-Formulierungen im Körper verhalten, wie
    zuverlässig sie hergestellt werden können und wie leicht sie für den klinischen
    Einsatz skaliert werden können. Diese analytische Qualifizierung soll das
    "Chemistry, Manufacturing and Controls"-("CMC")-Paket für die
    PNKP-Inhibitor-Technologie von Onco stärken und das übergeordnete Ziel der
    Vorbereitung des Programms auf die behördliche Überprüfung und klinische
    Fertigung unterstützen.

    "Die Einführung einer starken analytischen Kontrolle über die wichtigsten
    Komponenten unserer PNKP-Inhibitor-Technologie ist ein wichtiger Teil der
    Vorbereitung des Programms auf die nächsten Entwicklungsstufen. Während wir uns
    auf Studien zur Vorbereitung auf einen IND-Antrag konzentrieren und deren
    zukünftige klinische Durchführung planen, trägt diese Arbeit dazu bei, die
    Konsistenz, Reproduzierbarkeit und herstellungsbezogene Grundlagen, auf die sich
     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Onco-Innovations Aktie

    Die Onco-Innovations Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,10 % und einem Kurs von 0,939 auf Tradegate (24. April 2026, 11:52 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Onco-Innovations Aktie um +108,67 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +166,76 %.

    Die Marktkapitalisierung von Onco-Innovations bezifferte sich zuletzt auf 55,80 Mio..

    Seite 1 von 6 



    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von news aktuell
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Onco-Innovations treibt die Polymerprüfung voran und entwickelt die PNKP-Inhibitor-Technologie in Richtung Studien zur Vorbereitung eines "IND-Antrags" Onco-Innovations Ltd. (ISIN: CA68237C1059 / WKN: A3EKSZ) , Onco oder das Unternehmen, freut sich bekannt zu geben, dass es eine Analysemethode zur Messung und Kontrolle eines Schlüsselpolymers innerhalb seiner PNKP-Inhibitor-Technologie (die …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     