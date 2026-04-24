Onco-Innovations treibt die Polymerprüfung voran und entwickelt die PNKP-Inhibitor-Technologie in Richtung Studien zur Vorbereitung eines "IND-Antrags"

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Onco-Innovations Aktie Die Onco-Innovations Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,10 % und einem Kurs von 0,939 auf Tradegate (24. April 2026, 11:52 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Onco-Innovations Aktie um +108,67 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +166,76 %. Die Marktkapitalisierung von Onco-Innovations bezifferte sich zuletzt auf 55,80 Mio..

Lüdenscheid (ots) - Onco-Innovations Ltd. (ISIN: CA68237C1059 / WKN: A3EKSZ) ,Onco oder das Unternehmen, freut sich bekannt zu geben, dass es eineAnalysemethode zur Messung und Kontrolle eines Schlüsselpolymers innerhalbseiner PNKP-Inhibitor-Technologie (die Technologie) zur Unterstützung derfortlaufenden Formulierungsentwicklung und Skalierung entwickelt hat, da dasUnternehmen sein Ziel der klinischen Herstellung weiterverfolgt. Diese Arbeitsoll dazu beitragen, die Konsistenz des Abgabesystems des Unternehmens auf demWeg zu Studien zur Vorbereitung auf einen "Investigational NewDrug"-("IND")-Antrag und Plänen für zukünftige klinische Phase-1-Aktivitätensicherzustellen.Die analytische Methode, die als Brechungsindexdetektion bezeichnet wird, wirdin Verbindung mit "Gelpermeationschromatographie" ("RI-GPC"), zurCharakterisierung des Molekulargewichts von Polymeren sowie derMolekulargewichtsverteilung eingesetzt. Diese Messungen bestimmen, ob Polymereüber mehrere Chargen hinweg konsistent hergestellt werden. Das Polymer bildetdas Nanopartikel-Mizellen-Verabreichungssystem, das Teil derPNKP-Inhibitor-Technologie des Unternehmens ist. Es wurde entwickelt, um seinenführenden PNKP-Inhibitor "ONC010", zwecks verbesserter tumorspezifischenWirkstoffabgabe und Verweildauer im Kreislauf, zu tragen.Mittels einer Verbesserung der analytischen Kontrolle über dieses Polymer willOnco in Vorbereitung auf spätere regulatorische und klinische Arbeiten dieReproduzierbarkeit der Formulierung stärken, die Skalierung der Herstellungunterstützen und Entwicklungsrisiken reduzieren."RI-GPC" gilt als Standardverfahren für die Bewertung der Polymerqualität,einschließlich Molekulargewichtsverteilung und Polydispersität. Beides kannbeeinflussen, wie sich Nanopartikel-Formulierungen im Körper verhalten, wiezuverlässig sie hergestellt werden können und wie leicht sie für den klinischenEinsatz skaliert werden können. Diese analytische Qualifizierung soll das"Chemistry, Manufacturing and Controls"-("CMC")-Paket für diePNKP-Inhibitor-Technologie von Onco stärken und das übergeordnete Ziel derVorbereitung des Programms auf die behördliche Überprüfung und klinischeFertigung unterstützen."Die Einführung einer starken analytischen Kontrolle über die wichtigstenKomponenten unserer PNKP-Inhibitor-Technologie ist ein wichtiger Teil derVorbereitung des Programms auf die nächsten Entwicklungsstufen. Während wir unsauf Studien zur Vorbereitung auf einen IND-Antrag konzentrieren und derenzukünftige klinische Durchführung planen, trägt diese Arbeit dazu bei, dieKonsistenz, Reproduzierbarkeit und herstellungsbezogene Grundlagen, auf die sich