Onco-Innovations treibt die Polymerprüfung voran und entwickelt die PNKP-Inhibitor-Technologie in Richtung Studien zur Vorbereitung eines "IND-Antrags"
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Lüdenscheid (ots) - Onco-Innovations Ltd. (ISIN: CA68237C1059 / WKN: A3EKSZ) ,
Onco oder das Unternehmen, freut sich bekannt zu geben, dass es eine
Analysemethode zur Messung und Kontrolle eines Schlüsselpolymers innerhalb
seiner PNKP-Inhibitor-Technologie (die Technologie) zur Unterstützung der
fortlaufenden Formulierungsentwicklung und Skalierung entwickelt hat, da das
Unternehmen sein Ziel der klinischen Herstellung weiterverfolgt. Diese Arbeit
soll dazu beitragen, die Konsistenz des Abgabesystems des Unternehmens auf dem
Weg zu Studien zur Vorbereitung auf einen "Investigational New
Drug"-("IND")-Antrag und Plänen für zukünftige klinische Phase-1-Aktivitäten
sicherzustellen.
Die analytische Methode, die als Brechungsindexdetektion bezeichnet wird, wird
in Verbindung mit "Gelpermeationschromatographie" ("RI-GPC"), zur
Charakterisierung des Molekulargewichts von Polymeren sowie der
Molekulargewichtsverteilung eingesetzt. Diese Messungen bestimmen, ob Polymere
über mehrere Chargen hinweg konsistent hergestellt werden. Das Polymer bildet
das Nanopartikel-Mizellen-Verabreichungssystem, das Teil der
PNKP-Inhibitor-Technologie des Unternehmens ist. Es wurde entwickelt, um seinen
führenden PNKP-Inhibitor "ONC010", zwecks verbesserter tumorspezifischen
Wirkstoffabgabe und Verweildauer im Kreislauf, zu tragen.
Mittels einer Verbesserung der analytischen Kontrolle über dieses Polymer will
Onco in Vorbereitung auf spätere regulatorische und klinische Arbeiten die
Reproduzierbarkeit der Formulierung stärken, die Skalierung der Herstellung
unterstützen und Entwicklungsrisiken reduzieren.
"RI-GPC" gilt als Standardverfahren für die Bewertung der Polymerqualität,
einschließlich Molekulargewichtsverteilung und Polydispersität. Beides kann
beeinflussen, wie sich Nanopartikel-Formulierungen im Körper verhalten, wie
zuverlässig sie hergestellt werden können und wie leicht sie für den klinischen
Einsatz skaliert werden können. Diese analytische Qualifizierung soll das
"Chemistry, Manufacturing and Controls"-("CMC")-Paket für die
PNKP-Inhibitor-Technologie von Onco stärken und das übergeordnete Ziel der
Vorbereitung des Programms auf die behördliche Überprüfung und klinische
Fertigung unterstützen.
"Die Einführung einer starken analytischen Kontrolle über die wichtigsten
Komponenten unserer PNKP-Inhibitor-Technologie ist ein wichtiger Teil der
Vorbereitung des Programms auf die nächsten Entwicklungsstufen. Während wir uns
auf Studien zur Vorbereitung auf einen IND-Antrag konzentrieren und deren
zukünftige klinische Durchführung planen, trägt diese Arbeit dazu bei, die
Konsistenz, Reproduzierbarkeit und herstellungsbezogene Grundlagen, auf die sich
Onco oder das Unternehmen, freut sich bekannt zu geben, dass es eine
Analysemethode zur Messung und Kontrolle eines Schlüsselpolymers innerhalb
seiner PNKP-Inhibitor-Technologie (die Technologie) zur Unterstützung der
fortlaufenden Formulierungsentwicklung und Skalierung entwickelt hat, da das
Unternehmen sein Ziel der klinischen Herstellung weiterverfolgt. Diese Arbeit
soll dazu beitragen, die Konsistenz des Abgabesystems des Unternehmens auf dem
Weg zu Studien zur Vorbereitung auf einen "Investigational New
Drug"-("IND")-Antrag und Plänen für zukünftige klinische Phase-1-Aktivitäten
sicherzustellen.
Die analytische Methode, die als Brechungsindexdetektion bezeichnet wird, wird
in Verbindung mit "Gelpermeationschromatographie" ("RI-GPC"), zur
Charakterisierung des Molekulargewichts von Polymeren sowie der
Molekulargewichtsverteilung eingesetzt. Diese Messungen bestimmen, ob Polymere
über mehrere Chargen hinweg konsistent hergestellt werden. Das Polymer bildet
das Nanopartikel-Mizellen-Verabreichungssystem, das Teil der
PNKP-Inhibitor-Technologie des Unternehmens ist. Es wurde entwickelt, um seinen
führenden PNKP-Inhibitor "ONC010", zwecks verbesserter tumorspezifischen
Wirkstoffabgabe und Verweildauer im Kreislauf, zu tragen.
Mittels einer Verbesserung der analytischen Kontrolle über dieses Polymer will
Onco in Vorbereitung auf spätere regulatorische und klinische Arbeiten die
Reproduzierbarkeit der Formulierung stärken, die Skalierung der Herstellung
unterstützen und Entwicklungsrisiken reduzieren.
"RI-GPC" gilt als Standardverfahren für die Bewertung der Polymerqualität,
einschließlich Molekulargewichtsverteilung und Polydispersität. Beides kann
beeinflussen, wie sich Nanopartikel-Formulierungen im Körper verhalten, wie
zuverlässig sie hergestellt werden können und wie leicht sie für den klinischen
Einsatz skaliert werden können. Diese analytische Qualifizierung soll das
"Chemistry, Manufacturing and Controls"-("CMC")-Paket für die
PNKP-Inhibitor-Technologie von Onco stärken und das übergeordnete Ziel der
Vorbereitung des Programms auf die behördliche Überprüfung und klinische
Fertigung unterstützen.
"Die Einführung einer starken analytischen Kontrolle über die wichtigsten
Komponenten unserer PNKP-Inhibitor-Technologie ist ein wichtiger Teil der
Vorbereitung des Programms auf die nächsten Entwicklungsstufen. Während wir uns
auf Studien zur Vorbereitung auf einen IND-Antrag konzentrieren und deren
zukünftige klinische Durchführung planen, trägt diese Arbeit dazu bei, die
Konsistenz, Reproduzierbarkeit und herstellungsbezogene Grundlagen, auf die sich
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Onco-Innovations Aktie
Die Onco-Innovations Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,10 % und einem Kurs von 0,939 auf Tradegate (24. April 2026, 11:52 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Onco-Innovations Aktie um +108,67 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +166,76 %.
Die Marktkapitalisierung von Onco-Innovations bezifferte sich zuletzt auf 55,80 Mio..
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