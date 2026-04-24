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    Buy or Goodbye?

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    Alphabet, Nestle, Bayer und SAP - Die Analystenstimmen des Tages

    Alphabet, Nestle, Bayer und SAP: Die wichtigsten Analysten-Updates im Überblick.

    Für Sie zusammengefasst
    Buy or Goodbye? - Alphabet, Nestle, Bayer und SAP - Die Analystenstimmen des Tages
    Foto: Uwe Anspach/dpa

    Jefferies stuft die A-Aktie von Alphabet auf "Buy"

    Alphabet (A)

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    Alphabet (A) direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Das Analysehaus Jefferies hat die A-Aktie von Alphabet nach der "Google Cloud Next"-Konferenz 2026 mit einem Kursziel von 400 US-Dollar auf "Buy" belassen. Es sei klar, dass die Nachfrage nach KI-Rechenleistung weiter steige, schrieb Brent Thill in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar zur US-Softwarebranche. Hinsichtlich der Hyperscaler Oracle und CoreWeave ist er daher zunehmend optimistisch. Auch für Alphabet ist Analyst Thill positiv gestimmt, auch wenn die Bewertung das Aufwärtspotenzial begrenzen könnte. Sein Favorit ist jedoch Amazon.

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    Goldman Sachs hebt das Kursziel für Nestle an

    Nestle

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    ISIN:CH0038863350WKN:A0Q4DC
    Nestle direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Nestle von 93 auf 95 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Turnaround der Schweizer nehme Form an, schrieb Olivier Nicolai am Freitag. Er hob vor allem die Dynamik im Bereich Heimtiernahrung und Kaffee hervor.

    Barclays stuft Bayer auf "Overweight"

    Bayer

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    ISIN:DE000BAY0017WKN:BAY001
    Bayer direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Bayer mit einem Kursziel von 48 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Charles Pitman-King ging am Donnerstagabend auf die wichtigsten Fragen im Vorfeld der mündlichen Verhandlung des Durnell-Falles vor dem obersten US-Gericht am 27. April ein. Der Experte bleibt zwar generell optimistisch, was die Lösung der Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten angeht. Er erwartet aber im Zuge der Interpretation der Supreme-Court-Verhandlung einige Unsicherheiten.

    Barclays stuft SAP auf "Overweight"

    SAP

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    ISIN:DE0007164600WKN:716460
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    Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für SAP mit einem Kursziel von 220 Euro auf "Overweight" belassen. Der aus Cloudverträgen in den nächsten zwölf Monaten zu erwartende Umsatz (current cloud backlog - CCB) sei stark, schrieb Sven Merkt am Freitag nach den Quartalszahlen. In Verbindung mit den ausführlichen Kommentaren zum Thema KI dürfte dies die Sorgen der Anleger dämpfen.

    Autor: wO-Redaktion (mit Agenturmaterial dpa-AFX)

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