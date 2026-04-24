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    Besonders beachtet!

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    Jungheinrich Aktie crasht -14,24 % - 24.04.2026

    Am heutigen Handelstag muss die Jungheinrich Aktie bisher Verluste von -14,24 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Jungheinrich Aktie.

    Besonders beachtet! - Jungheinrich Aktie crasht -14,24 % - 24.04.2026
    Foto: Markus Scholz - picture alliance/dpa

    Jungheinrich ist ein führender Intralogistik-Spezialist, fokussiert auf Flurförderzeuge, Lagertechnik, Automatisierung und digitale Logistiklösungen. Stark im E‑Stapler-Segment und bei Lithium-Ionen-Systemen. Weltweit Top-3 im Markt, besonders in Europa. Wichtige Wettbewerber: KION (Linde/Still), Toyota Material Handling, Hyster-Yale. USP: hohe Elektrifizierungskompetenz, Systemlösungen aus einer Hand.

    Jungheinrich Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 24.04.2026

    Die negative Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von -14,24 % verliert die Jungheinrich Aktie an diesem Handelstag deutlich. Damit wird die negative Tendenz der letzten Tage bestätigt. Die Talfahrt der Jungheinrich Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,10 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 24,520, mit einem Minus von -14,24 %. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

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    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der heutige Rückgang verstärkt den Abwärtstrend, den die Jungheinrich Aktie in den letzten Monaten zeigte. Anleger haben in den letzten drei Monaten Verluste in Höhe von -36,38 % hinzunehmen.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -16,68 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -12,66 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Jungheinrich -31,91 % verloren.

    Während Jungheinrich deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der MDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -1,53 %. Damit gehört Jungheinrich heute zu den auffälligeren Werten.

    Jungheinrich Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -16,68 %
    1 Monat -12,66 %
    3 Monate -36,38 %
    1 Jahr -21,44 %
    Stand: 24.04.2026, 12:00 Uhr

    Informationen zur Jungheinrich Aktie

    Es gibt 48 Mio. Jungheinrich Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,19 Mrd.EUR € wert.

    Operativer Gewinn von Jungheinrich bricht wegen Streik und Konkurrenzdruck ein


    Die Kombination aus einem Streik, starkem Wettbewerb und einer geringen Auslastung der Werke hat den Gabelstapler-Hersteller Jungheinrich zu Jahresbeginn belastet. Der Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) halbierte sich im ersten Quartal gegenüber …

    Jungheinrich AG: Q1 2026 vorläufige Zahlen – Ergebnis deutlich schwächer


    Jungheinrich startet 2026 mit gemischten Ergebnissen: Während der Auftragseingang deutlich zulegt, belasten Preisdruck, Streik und Sondereffekte Umsatz und Ergebnis.

    Jungheinrich Q1 2026: Earnings Drop Significantly Below Last Year


    In Q1 2026, revenue softened while EBIT and margin declined, hit by price pressure, capacity issues and a strike—despite stronger order intake and an unchanged outlook.

    So schlagen sich die Wettbewerber von Jungheinrich

    Toyota, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,35 %. Manitou BF notiert im Plus, mit +0,24 %. Kion Group notiert im Minus, mit -4,33 %.

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    Ob die Jungheinrich Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Jungheinrich Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Jungheinrich

    -13,92 %
    -17,22 %
    -13,81 %
    -36,60 %
    -22,52 %
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    +2.605,49 %
    ISIN:DE0006219934WKN:621993
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