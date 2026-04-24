Sartorius verlängert Vertrag von Finanzchef Funck
- Florian Funck bleibt Finanzchef von Sartorius
- Vertrag vorzeitig bis zum 31 März 2032 verlängert
- Vorstandsmitglied seit April 2024 in Göttingen
GÖTTINGEN (dpa-AFX) - Sartorius-Vorstandmitglied Florian Funck bleibt Finanzchef des Labor- und Pharmazulieferer Sartorius . Der Aufsichtsrat hat beschlossen, den Vertrag von Funck frühzeitig bis zum 31. März 2032 zu verlängern, wie das im MDax notierte Unternehmen am Freitag in Göttingen mitteilte. Der Manager ist seit April 2024 Mitglied des Sartorius-Vorstands./err/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Sartorius Vz. Aktie
Die Sartorius Vz. Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,14 % und einem Kurs von 215,7 auf Tradegate (24. April 2026, 11:49 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Sartorius Vz. Aktie um -6,91 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,00 %.
Die Marktkapitalisierung von Sartorius Vz. bezifferte sich zuletzt auf 8,06 Mrd..
Sartorius Vz. zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,7400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,3500 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 261,00EUR. Von den letzten 8 Analysten der Sartorius Vz. Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 220,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 307,00EUR was eine Bandbreite von +2,14 %/+42,53 % bedeutet.
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Schöner Anstieg heute früh, übrigens. Freu Dich mal.
Bin heute auch 'rein. Ich denke, der Rückgang kürzlich war übertrieben.