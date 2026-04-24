Sartorius verlängert Vertrag von Finanzchef Funck

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Sartorius Vz. Aktie

Die Sartorius Vz. Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,14 % und einem Kurs von 215,7 auf Tradegate (24. April 2026, 11:49 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Sartorius Vz. Aktie um -6,91 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,00 %.

Die Marktkapitalisierung von Sartorius Vz. bezifferte sich zuletzt auf 8,06 Mrd..

Sartorius Vz. zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,7400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,3500 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 261,00EUR. Von den letzten 8 Analysten der Sartorius Vz. Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 220,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 307,00EUR was eine Bandbreite von +2,14 %/+42,53 % bedeutet.