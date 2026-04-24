Umsatzspitzenreiter
Die meistgehandelten Hebelprodukte und Zertifikate - 24.04.26
In den folgenden Tabellen finden sie die umsatzstärksten Knockouts, Optionsscheine und Zertifikate vom 24.04.26 (Stand 12:00 Uhr).
Bei den zugrundelegenden Basiswerten ist DAX-Future (-0,23 %) genz vorne. Gefolgt von AMD Advanced Micro Devices (+8,25 %), DAX Performance (-0,21 %), Gold (-0,25 %), SAP SE (+5,49 %).
Knockouts
|Basiswert
|WKN
|Typ
|Hebel
|Umsatz
|DAX Performance
|VY1LLC
|Long
|56,67
|266,35 Tsd.
|SAP SE
|VV7HM9
|Long
|3,08
|234,31 Tsd.
Optionsscheine
|Basiswert
|WKN
|Typ
|Omega
|Umsatz
|AMD Advanced Micro Devices
|PK0PRK
|Short
|4,37
|111,50 Tsd.
|AMD Advanced Micro Devices
|PK0PRB
|Long
|6,14
|69,00 Tsd.
|Taiwan Semiconductors Manufacturing Co Ltd ADR
|FD46MC
|Long
|127,14
|25,12 Tsd.
|Münchener Rück AG
|PL67R5
|Long
|11,12
|10,98 Tsd.
|DAX Performance
|FA5FH3
|Long
|13,79
|10,59 Tsd.
Zertifikate
|Basiswert
|Art
|WKN
|Umsatz
|Volkswagen AG Vz
|
Sonstige
|VG7X1A
|211,96 Tsd.
|RENK Group
|
Cap
|HM1JA2
|201,64 Tsd.
|Commerzbank AG
|
Sonstige
|DK1GTZ
|151,59 Tsd.
|AMD Advanced Micro Devices
|
Sonstige
|DK1G2R
|132,98 Tsd.
|EURO STOXX 50 Price Index
|
Sonstige
|DK1FTE
|101,43 Tsd.
