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    Trotz Verluste

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    Metaplanet setzt auf weitere Schulden für Bitcoin

    Trotz hoher Verluste treibt Metaplanet seine Bitcoin-Treasury-Strategie weiter voran und finanziert den Ausbau erneut über Schulden.

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    Trotz Verluste - Metaplanet setzt auf weitere Schulden für Bitcoin
    Foto: Dall-E

    Das japanische Unternehmen Metaplanet setzt seine Bitcoin-Akkumulation fort und greift dafür erneut auf den Kapitalmarkt zurück. Mit der Ausgabe einer neuen, zinslosen Anleihe im Volumen von 8 Milliarden Yen (rund 50 Millionen US-Dollar) will das Unternehmen seine Bitcoin-Bestände weiter ausbauen.

    Die jüngste Emission markiert bereits die 20. Anleihe des Unternehmens. Sie kommt ohne Zinsen, Sicherheiten oder Garantien aus. Stattdessen enthält sie einen Mechanismus zur automatischen Rückzahlung, der greift, sobald Metaplanet über zukünftige Finanzierungsrunden – häufig durch Optionsscheine – entsprechende Mittel einnimmt.

    Aggressive Akkumulation trotz Milliardenverlust

    Allein im ersten Quartal 2026 erwarb das Unternehmen 5.075 BTC. Damit beläuft sich der Gesamtbestand per Ende März auf 40.177 Bitcoin. Das katapultiert Metaplanet auf Platz drei der weltweit größten börsennotierten Bitcoin-Treasury-Unternehmen.

    Die Expansion erfolgt jedoch vor dem Hintergrund erheblicher Verluste: Für das Geschäftsjahr 2025 meldete das Unternehmen einen Nettoverlust von 619 Millionen US-Dollar. Hauptursache waren nicht realisierte Bewertungsverluste auf die gehaltenen Bitcoin-Bestände.

    Bitcoin leicht besser

    Der Zeitpunkt der neuen Kapitalaufnahme fällt in eine Phase moderater Markterholung. Bitcoin notiert am Freitagnachmittag bei rund 77.500 US-Dollar und konnte damit im vergangenen Monat etwa 10 Prozent zulegen. Dennoch liegt der Kurs weiterhin deutlich unter dem Allzeithoch von etwa 126.000 US-Dollar, das im Oktober 2025 erreicht wurde.

    Die Metaplanet Aktie schloss zuletzt nach der Ankündigung 3,7 Prozent im Minus bei 339 Yen (1,81 Euro).

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    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurPascal Grunow
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