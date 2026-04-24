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    flatexDEGIRO Aktie stark im Minus - aktuelle Analyse zum Kursrutsch - 24.04.2026

    Am heutigen Handelstag muss die flatexDEGIRO Aktie bisher Verluste von -6,86 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der flatexDEGIRO Aktie.

    Besonders beachtet! - flatexDEGIRO Aktie stark im Minus - aktuelle Analyse zum Kursrutsch - 24.04.2026
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    flatexDEGIRO ist ein führender europäischer Online-Broker, der kostengünstige Handelsdienstleistungen für Privatanleger anbietet. Mit einer breiten Palette von Finanzprodukten und einer starken Marktstellung konkurriert es mit Unternehmen wie Interactive Brokers und eToro. Die niedrigen Gebühren und benutzerfreundliche Plattform sind wesentliche Alleinstellungsmerkmale.

    flatexDEGIRO Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 24.04.2026

    Die negative Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von -6,86 % verliert die flatexDEGIRO Aktie an diesem Handelstag deutlich. Damit wird die negative Tendenz der letzten Tage bestätigt. Der Kursrückgang der flatexDEGIRO Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -10,21 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -6,86 % im Minus. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

    Mit dem heutigen Rückgang verschärft sich der negative Trend bei flatexDEGIRO, der in den vergangenen drei Monaten eine Bilanz von -15,19 % Verlust nach sich zog.

    Allein seit letzter Woche ist die flatexDEGIRO Aktie damit um -16,77 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +4,62 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von flatexDEGIRO -8,67 % verloren.

    flatexDEGIRO Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -16,77 %
    1 Monat +4,62 %
    3 Monate -15,19 %
    1 Jahr +59,22 %
    Stand: 24.04.2026, 12:04 Uhr

    Informationen zur flatexDEGIRO Aktie

    Es gibt 110 Mio. flatexDEGIRO Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,41 Mrd. € wert.

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    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Deutsche Bank, Charles Schwab und Co.

    Deutsche Bank, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,54 %. Charles Schwab notiert im Plus, mit +0,39 %. Interactive Brokers Group Registered (A) notiert im Plus, mit +0,35 %. ING Group verliert -0,40 %

    flatexDEGIRO Aktie jetzt kaufen?


    Ob die flatexDEGIRO Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur flatexDEGIRO Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    flatexDEGIRO

    -6,44 %
    -16,77 %
    +4,62 %
    -15,19 %
    +59,22 %
    +261,77 %
    +24,54 %
    +684,08 %
    +2.664,44 %
    ISIN:DE000FTG1111WKN:FTG111
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