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    Aktien Europa

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    Kurse bröckeln ab - Furcht vor erneuter Eskalation im Nahen Osten

    Für Sie zusammengefasst
    • Europäische Aktien fallen wegen Nahost und Ölrisiken
    • Öl- und Technologiewerte gewannen, Autos verloren
    • ifo zeigt deutlich gesunkene Geschäftserwartungen
    Aktien Europa - Kurse bröckeln ab - Furcht vor erneuter Eskalation im Nahen Osten
    Foto: Greg Montani - Pexels

    PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Die europäischen Aktienmärkte haben am Freitag erneut leicht nachgegeben. Damit bröckelten die Kurse angesichts der unsicheren Lage am persischen Golf und der hohen Ölpreise weiter ab. "Die geopolitische Architektur im Nahen Osten gleicht einem instabilen Kartenhaus: Berichte über interne Machtkämpfe im Iran und die massive Aufstockung der US-Militärpräsenz lassen das Risiko einer erneuten Eskalation am Wochenende steigen", hieß es einem Kommentar des Analysedienstes Index Radar.

    Der EuroStoxx 50 , der Leitindex der Euroregion, sank am späten Vormittag um 0,7 Prozent auf 5.853,23 Punkte. Außerhalb des Euroraums fiel der Schweizer SMI um ein Prozent auf 13.117,21 Zähler. Der britische FTSE 100 lag 0,8 Prozent im Minus bei 10.373,56 Punkten.

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    Von den Auswirkungen der hohen Ölpreise zeugte der deutsche ifo Index. "Die befragten Unternehmen blicken deutlich pessimistischer nach vorn als noch im März", stellte Volkswirt Thomas Gitzel von der VP Bank angesichts der gefallenen Geschäftserwartungen fest.

    In dem schwächelnden Markt verzeichneten lediglich die Ölwerte stärkere Gewinne. Aktien von Eni gewannen nach Zahlen zum ersten Quartal 1,1 Prozent. Der Ölkonzern habe zwar durchwachsen abgeschnitten, doch die fundamentale Entwicklung sei auf einem guten Weg, schrieb Analyst Matthew Lofting von JPMorgan.

    Zu den wenigen Gewinnern gehörten auch Technologiewerte. Das Schwergewicht SAP stützte den Sektor dank überraschend guter Quartalszahlen mit einem Kurssprung von fünf Prozent. Zudem gab es Nachrichten zu Adyen . Der niederländische Zahlungsdienstleister hatte im ersten Quartal den Umsatz um 20 Prozent gesteigert und bewegt sich damit im Zielkorridor für die Jahresprognose. Außerdem will Adyen die deutsche Software-Plattform Talon.One für 750 Millionen Euro übernehmen. Die Analysten von Jefferies lobten diesen Schritt. Adyen kletterten um 2,1 Prozent.

    Ansonsten dominierten jedoch die Verluste. Am schwächsten tendierten die Autowerte. Ausnahme waren die Aktien des Lkw-Bauers Volvo . Trotz gesunkener Auslieferungen hatte das Unternehmen im ersten Quartal im Tagesgeschäft mehr verdient als erwartet. Dank eines um 14 Prozent gestiegenen Auftragseingangs zum Jahresauftakt zeigte sich der Konzern zudem für das laufende Jahr optimistischer. Volvo gewannen 0,7 Prozent.

    Baustoffwerte litten unter den hohen Energiepreisen. Zahlen von Saint- Gobain und Holcim stützten den Sektor dabei nicht. Erstere fielen um ein Prozent, obwohl das Unternehmen im ersten Quartal nach Ansicht von Goldman Sachs besser als erwartet abgeschnitten hatte. Ähnlich sah es bei Holcim aus. Die Aktie lag leicht im Minus, obwohl das Analysehaus Jefferies das operative Ergebnis und die robuste Nachfrage gelobt hatte./mf/stk

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SAP Aktie

    Die SAP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,39 % und einem Kurs von 23,44 auf Tradegate (24. April 2026, 11:50 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SAP Aktie um -3,48 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,46 %.

    Die Marktkapitalisierung von SAP bezifferte sich zuletzt auf 182,68 Mrd..

    SAP zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,6000 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 208,13EUR. Von den letzten 8 Analysten der SAP Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 175,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 260,00EUR was eine Bandbreite von +17,85 %/+75,08 % bedeutet.




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