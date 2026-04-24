Ringmetall SE: Umsatz im Geschäftsjahr 2025 dank Akquisitionen deutlich gesteigert
Trotz rückläufiger Erträge zeigt der Konzern 2025 Wachstum beim Umsatz – getragen von Zukäufen, starken Linern und einem vorsichtigen, aber stabilen Ausblick auf 2026.
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- Konzernumsatz 2025: 187,7 Mio. EUR (+7,3% gegenüber 2024), getrieben durch Akquisitionen (u. a. Peak Packaging, FIB Beer Systems, Hutek, Indutainer).
- EBITDA 2025: 23,0 Mio. EUR (-3,1%); Rückgang insbesondere wegen eines Vorjahres‑Sondereffekts (Bargain Purchase 1,3 Mio. EUR), schwachem US‑Dollar und gedämpftem Bag‑in‑Box‑Geschäft; EBITDA‑Marge 12,2% (2024: 13,6%).
- Geschäftsbereich Liner: starker Wachstumstreiber mit Umsatz +41,8% auf 75,9 Mio. EUR und EBITDA +46,2% auf 10,9 Mio. EUR.
- Geschäftsbereich Verschlusssysteme: Umsatzrückgang um 7,9% auf 111,8 Mio. EUR; EBITDA fiel auf 19,2 Mio. EUR, belastet durch geringere Nachfrage und Währungseffekte.
- Konzernjahresergebnis und EBIT deutlich niedriger: Jahresergebnis 4,21 Mio. EUR (2024: 11,21 Mio., -62,4%), EBIT 12,139 Mio. EUR (-22,1%).
- Ausblick 2026: erwarteter Konzernumsatz 185–205 Mio. EUR und EBITDA 21–28 Mio. EUR; mögliche Effekte weiterer Akquisitionen sind in der Prognose noch nicht enthalten.
Der Kurs von Ringmetall lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 2,8000EUR und hat sich im Vergleich zum Vortag nicht verändert.
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