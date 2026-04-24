Jefferies belässt Microsoft auf 'Buy' - Ziel 675 Dollar

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Microsoft Aktie

Die Microsoft Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,82 % und einem Kurs von 358,6 auf Tradegate (24. April 2026, 12:09 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Microsoft Aktie um +0,34 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +8,10 %.

Die Marktkapitalisierung von Microsoft bezifferte sich zuletzt auf 2,68 Bil..

Microsoft zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,6400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,8700 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 613,33USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 510,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 675,00USD was eine Bandbreite von +41,92 %/+87,84 % bedeutet.