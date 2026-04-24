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    ANALYSE-FLASH

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    Jefferies belässt Microsoft auf 'Buy' - Ziel 675 Dollar

    Für Sie zusammengefasst
    • Jefferies belässt Microsoft auf Buy mit 675 US-Dollar
    • Nachfrage nach KI-Rechenleistung steigt weiter deutlich
    • Fokus auf Copilot und Marktakzeptanz von M365 wichtiger
    ANALYSE-FLASH - Jefferies belässt Microsoft auf 'Buy' - Ziel 675 Dollar
    Foto: Mark Lennihan - dpa

    NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat Microsoft nach der "Google Cloud Next"-Konferenz 2026 mit einem Kursziel von 675 US-Dollar auf "Buy" belassen. Es sei klar, dass die Nachfrage nach KI-Rechenleistung weiter steige, schrieb Brent Thill in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar zur US-Softwarebranche. Hinsichtlich der Hyperscaler Oracle und CoreWeave ist er daher zunehmend optimistisch. Bei Microsoft geht er davon aus, dass die meisten Anleger angesichts der jüngst verstärkten Fokussierung auf die Entwicklung von Copilot mehr Wert auf die Marktakzeptanz und Dynamik von M365 legen werden als darauf, wie stark die Cloudplattform Azure die Erwartungen übertroffen haben dürfte./ck/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 22:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2026 / 00:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Microsoft Aktie

    Die Microsoft Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,82 % und einem Kurs von 358,6 auf Tradegate (24. April 2026, 12:09 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Microsoft Aktie um +0,34 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +8,10 %.

    Die Marktkapitalisierung von Microsoft bezifferte sich zuletzt auf 2,68 Bil..

    Microsoft zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,6400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,8700 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 613,33USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 510,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 675,00USD was eine Bandbreite von +41,92 %/+87,84 % bedeutet.


    Rating: Buy
    Analyst:
    Kursziel: 675 US-Dollar

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 675,00$, was eine Steigerung von +60,05% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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    Community Beiträge zu Microsoft - 870747 - US5949181045

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um Gewinnmitnahmen versus Halten nach dem jüngsten Kursanstieg, kleinere Rückschläge (z. B. 430→420) und erste technische Erholungszeichen. Als fundamentale Katalysatoren werden Copilot/AI‑News und Analystenoptimismus genannt. Gleichzeitig wird über Bewertung gestritten: manche sehen MSFT weiterhin relativ günstig mit Kurszielen ~500–600 USD und einem möglichen Aktiensplit.

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