BERLIN (dpa-AFX) - Die Bundesregierung setzt mit Blick auf eine angestrebte größere Unabhängigkeit von KI-Anbietern aus den USA auf enge deutsch-kanadische Zusammenarbeit. Im Beisein von Bundesdigitalminister Karsten Wildberger (CDU) und seinem kanadischen Kollegen Evan Solomon gaben die Heidelberger KI-Firma Aleph Alpha und das kanadische Unternehmen Cohere in Berlin ihren Zusammenschluss bekannt.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

"Es wird ein globaler KI-Champion entstehen", sagte Wildberger vor Journalisten. Von den Unternehmen hieß es: "Das Ziel ist, Unternehmen und Staaten in einer Ära wachsender KI-Konzentration eine unabhängige und souveräne Alternative zu bieten und sicherzustellen."

Das Gemeinschaftsunternehmen ("Joint Venture") werde gemeinsam mit der Schwarz Gruppe, deren Unternehmen rund 500 Millionen Euro als "strukturierte Finanzierung" bereitstellen würden, souveräne KI-Angebote entwickeln. Es geht demnach darum, "eine sichere Alternative für den KI-Einsatz" besonders in den Bereichen Verwaltung, Finanzen, Verteidigung, Energie, Telekommunikation und Gesundheitswesen anzubieten.

"Gemeinsam werden wir weiteren Unternehmen und Regierungen in Kanada, Europa und weltweit schnell und sicher Anwendungen liefern - mit der absoluten Gewissheit, dass ihre Daten in ihrem Besitz bleiben", sagte Cohere-Chef Aidan Gomez.

Wildberger sprach von einem starken Signal für den KI-Standort Deutschland und von einem sicheren, souveränen und wettbewerbsfähigen deutsch-kanadischen KI-Modell. "So entsteht eine echte Alternative - made in Germany, made in Canada", sagte er.

Die Digitalsparte der Schwarz Gruppe, Muttergesellschaft von Lidl und Kaufland, will sich als europäische Alternative zu Cloud-Computing-Marktführern wie Amazon Web Services (AWS) und Microsoft Azure aufstellen. So werden etwa elf Milliarden Euro in ein neues Rechenzentrum in Lübbenau im brandenburgischen Spreewald investiert./jr/DP/jha

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Amazon Aktie Die Amazon Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,25 % und einem Kurs von 218,8 auf Tradegate (24. April 2026, 12:14 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Amazon Aktie um +3,77 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +21,84 %. Die Marktkapitalisierung von Amazon bezifferte sich zuletzt auf 2,37 Bil.. Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 292,40USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 265,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 304,00USD was eine Bandbreite von +20,89 %/+38,69 % bedeutet.



