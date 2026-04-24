China setzt sieben EU-Firmen auf Exportkontrollliste

Damit ist es Exportfirmen in China untersagt, Güter mit doppeltem Verwendungszweck - also solche, die für den zivilen, aber auch militärischen Zweck verwendet werden können - an die betroffenen Unternehmen zu liefern. Die übrigen Firmen stammen den Angaben zufolge aus Belgien und der Tschechischen Republik. Zudem dürfen Firmen Waren, die ihren Ursprung in China hatten, nicht an die sanktionierten Unternehmen veräußern, wie es weiter hieß.

PEKING (dpa-AFX) - China hat sieben Firmen aus der Europäischen Union auf eine Exportkontrollliste gesetzt. Darunter ist auch der deutsche Rüstungsbauer Hensoldt , wie aus der Mitteilung des Handelsministeriums in Peking hervorging. Die Behörde begründete das Vorgehen mit der Wahrung der nationalen Sicherheit.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

China beklagt Waffenverkäufe an Taiwan



Peking habe Brüssel vorab über den Dialogmechanismus zu Exportkontrollen von seinem Vorgehen in Kenntnis gesetzt, erklärte das Handelsministerium. Ein Behördensprecher betonte laut Mitteilung, dass die Maßnahme nicht die gewöhnlichen Handelsbeziehungen zwischen China und der EU betreffe. Vielmehr handle China im Einklang mit dem Gesetz, nachdem die betroffenen Firmen an Waffenverkäufen an Taiwan beteiligt gewesen seien.

China betrachtet Taiwan als Teil seines Staatsgebietes und droht immer wieder, die Inselrepublik an sich zu binden, wenn nötig auch mit einem militärischen Vorgehen. Taiwan ist für seine Verteidigung auf Waffenlieferungen aus dem Ausland angewiesen. Als wichtigster Unterstützer des Landes mit mehr als 23 Millionen Einwohnern gelten die USA./jon/DP/jha

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur HENSOLDT Aktie Die HENSOLDT Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,13 % und einem Kurs von 74,30 auf Tradegate (24. April 2026, 12:13 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der HENSOLDT Aktie um -10,02 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,01 %. Die Marktkapitalisierung von HENSOLDT bezifferte sich zuletzt auf 8,61 Mrd.. HENSOLDT zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,5500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,6800 %. Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 92,67EUR. Von den letzten 6 Analysten der HENSOLDT Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 85,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 95,00EUR was eine Bandbreite von +14,65 %/+28,14 % bedeutet.



