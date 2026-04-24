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    ANALYSE-FLASH

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    JPMorgan hebt Ziel für Intel auf 45 Dollar - 'Underweight'

    Für Sie zusammengefasst
    • JPMorgan hebt Kursziel für Intel auf 45 USD
    • Quartalszahlen besser, Stärke bei Rechenzentren
    • Qualität der Gewinne und Margenrisiko bleibt
    ANALYSE-FLASH - JPMorgan hebt Ziel für Intel auf 45 Dollar - 'Underweight'
    Foto: wolterke - stock.adobe.com

    NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Intel nach Zahlen von 35 auf 45 US-Dollar angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Sowohl die Resultate des Chipkonzerns für das vergangene als auch die Aussagen zum laufenden Quartal fielen besser als erwartet aus, schrieb Harlan Sur in seiner am Freitag vorliegenden Reaktion. Dies spiegele die Stärke bei Hardware- und Softwarelösungen für Rechenzentren, Cloud-Computing und Künstliche Intelligenz (KI) wider. Sur verwies zudem auf die abermals erhöhten Investitionen. Wegen der Qualität der Gewinne (EPS) und des im zweiten Halbjahr zu erwartenden Gegenwinds für die Bruttomargen bleibe er aber trotz angehobener Schätzungen vorsichtig für die Aktie./rob/gl/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 23:04 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2026 / 00:00 / EDT

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    ISIN:US4581401001WKN:855681
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Intel Aktie

    Die Intel Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +27,60 % und einem Kurs von 72,90 auf Tradegate (24. April 2026, 12:19 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Intel Aktie um +28,19 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +96,89 %.

    Die Marktkapitalisierung von Intel bezifferte sich zuletzt auf 368,39 Mrd..

    Intel zahlte zuletzt (2024) eine Dividende von 0,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,7600 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 47,00USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 36,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 80,00USD was eine Bandbreite von -50,82 %/+9,29 % bedeutet.


    Rating: Underweight
    Analyst: JPMorgan
    Kursziel: 45 US-Dollar

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 45,00$, was einem Rückgang von -47,88% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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    Community Beiträge zu Intel - 855681 - US4581401001

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Intel. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den starken Kursanstieg von Intel (intraday bis +28%), seltene Analysten-Upgrades und eine HSBC-Kurszielanhebung von $50 auf $95. Diskutiert werden fundamentale Treiber wie höhere CPU-Nachfrage durch Agentic AI (CPU:GPU 1:1), Server-CPU- und Foundry-Potenzial, Margendruck durch Preissteigerungen wegen Engpässen sowie die starke Rally/Chartbewegung.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Intel eingestellt.

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