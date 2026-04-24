JPMorgan hebt Ziel für Intel auf 45 Dollar - 'Underweight'

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Intel Aktie

Die Intel Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +27,60 % und einem Kurs von 72,90 auf Tradegate (24. April 2026, 12:19 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Intel Aktie um +28,19 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +96,89 %.

Die Marktkapitalisierung von Intel bezifferte sich zuletzt auf 368,39 Mrd..

Intel zahlte zuletzt (2024) eine Dividende von 0,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,7600 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 47,00USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 36,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 80,00USD was eine Bandbreite von -50,82 %/+9,29 % bedeutet.