ANALYSE-FLASH
JPMorgan hebt Ziel für Intel auf 45 Dollar - 'Underweight'
- JPMorgan hebt Kursziel für Intel auf 45 USD
- Quartalszahlen besser, Stärke bei Rechenzentren
- Qualität der Gewinne und Margenrisiko bleibt
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Intel nach Zahlen von 35 auf 45 US-Dollar angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Sowohl die Resultate des Chipkonzerns für das vergangene als auch die Aussagen zum laufenden Quartal fielen besser als erwartet aus, schrieb Harlan Sur in seiner am Freitag vorliegenden Reaktion. Dies spiegele die Stärke bei Hardware- und Softwarelösungen für Rechenzentren, Cloud-Computing und Künstliche Intelligenz (KI) wider. Sur verwies zudem auf die abermals erhöhten Investitionen. Wegen der Qualität der Gewinne (EPS) und des im zweiten Halbjahr zu erwartenden Gegenwinds für die Bruttomargen bleibe er aber trotz angehobener Schätzungen vorsichtig für die Aktie./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 23:04 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2026 / 00:00 / EDT
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Intel Aktie
Die Intel Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +27,60 % und einem Kurs von 72,90 auf Tradegate (24. April 2026, 12:19 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Intel Aktie um +28,19 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +96,89 %.
Die Marktkapitalisierung von Intel bezifferte sich zuletzt auf 368,39 Mrd..
Intel zahlte zuletzt (2024) eine Dividende von 0,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,7600 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 47,00USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 36,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 80,00USD was eine Bandbreite von -50,82 %/+9,29 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan
Kursziel: 45 US-Dollar
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Community Beiträge zu Intel - 855681 - US4581401001
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https://invezz.com/news/2026/04/21/intel-stock-resumes-rally-as-ai-demand-fuels-fresh-analyst-upgrades/
Zum Vergleich: bei traditionellen LLM war es 1:8.
Der Bedarf an CPU steigt und steigt und wir haben jetzt schon einen CPU Engpass. Die Preise für CPU schießen durch die Decke und die Marge von Intel ebenfalls.
Ich gehe davon aus, das LBT und Zinser diese Aussicht nächste Woche bestätigen werden.
50% Gefühl, 25% Aussichten, 25% Chart