WDH/Musk
Tesla startet Robotaxi-Produktion
- Tesla startet Serienproduktion des Robotaxis Cybercab
- Cybercab ohne Lenkrad und Pedale für autonome Fahrten
- Waymo führt bei fahrerlosen Fahrten Tesla bleibt zurück
(Tippfehler in der Überschrift behoben)
AUSTIN (dpa-AFX) - Tesla hat laut Firmenchef Elon Musk die Produktion des Robotaxi-Fahrzeugs Cybercab gestartet, das ohne Lenkrad und Pedale auskommen soll. Musk veröffentlichte auf seiner Online-Plattform X ein kurzes Video, auf dem die Fahrzeuge auf Produktionslinien zu sehen sind.
Musk behauptet, dass die Zukunft von Tesla in Robotern und Robotaxis liegt. Die Zweisitzer würden mit der Zeit den Großteil von Teslas Autoproduktion ausmachen, sagte er zuletzt erneut. Tesla steht bei selbstfahrenden Autos ohne Aufsicht allerdings erst am Anfang.
Waymo klare Nummer eins
Während fahrerlose Wagen der Google -Schwesterfirma Waymo in den USA bereits mehr als 500.000 bezahlte Fahrten mit Passagieren pro Woche machen, hat Tesla bisher nur wenige autonome Wagen seines Models Y im Einsatz. Auch Cybercab-Testfahrzeuge waren bisher mit Menschen am Steuer zu sehen.
Musk verkündet jedoch, dass sein Unternehmen schnell die Führung im Markt übernehmen werde. Ein Grund sind Kostenvorteile: Musk will nur mit Kameras auskommen, ohne die teureren Laser-Radare, auf die Waymo und andere Entwickler setzen. Zahlreiche Experten und Rivalen zweifeln daran, dass Autos lediglich mit Kameras verlässlich genug autonom fahren können./so/DP/jha
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Tesla Aktie
Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,58 % und einem Kurs von 321,6 auf Tradegate (24. April 2026, 12:17 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Tesla Aktie um -2,29 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,41 %.
Die Marktkapitalisierung von Tesla bezifferte sich zuletzt auf 1,21 Bil..
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 344,83USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 145,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 475,00USD was eine Bandbreite von -54,95 %/+47,58 % bedeutet.
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Community Beiträge zu Tesla - A1CX3T - US88160R1014
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Endlos-Geschwafel, das eula-AI-Zeug.
FSD fährt 2 Sekunden vor dem Zug durch geschlossene Bahnschranke:
WTI sprang intraday bis fast 98 USD, Brent ueber 105 USD. Gleichzeitig Nasdaq schwach, VIX hoeher, Bitcoin unter Druck, Growth-Namen rot. In so einem Umfeld verkaufen Algos zuerst Beta und Story-Aktien. Tesla faellt dann nicht nur wegen Tesla, sondern weil Risiko global reduziert wird.
Wichtig: Trotz des Drucks sehen wir keinen freien Fall. Im Bereich 370 bis 374 kamen mehrfach Reaktionen hinein. Das bedeutet, dort arbeitet Nachfrage. Jede rote Kerze wurde nicht einfach durchgereicht, sondern getestet und gekauft. Das ist der Unterschied zwischen Panik und kontrollierter Rotation.
Was heute gegen Tesla lief:
* steigendes Oel = neue Inflationssorgen
* schwacher Nasdaq = Tech-Druck
* hoehere Volatilitaet = defensivere Positionierung
* Abverkauf in mehreren High-Beta Namen gleichzeitig
Was fuer Tesla weiter relevant bleibt:
Der Earnings Call hat das Narrativ nicht zerstoert. Im Gegenteil. Elon hat den Fokus klar auf Robotaxi, Optimus, AI-Infrastruktur, HW3/HW4-Upgradepfad und langfristige Skalierung gelegt. Der Markt bestraft heute das Makro-Setup, nicht die Vision.
Das ist entscheidend fuer die naechsten Tage:
Wenn Oel abkuehlt und Nasdaq stabilisiert, kann Tesla schnell wieder als Rebound-Kandidat gespielt werden. Wenn Energie weiter explodiert, bleibt Druck auf Growth.
Meine Lesart:
Heute fuehrt Makro den Kurs. Morgen kann wieder Narrativ fuehren.
Kurzfristig bleibt 370/374 eine wichtige Reaktionszone. Oberhalb davon lebt die Erholungschance. Unter weiterem Makrostress wird es erneut getestet.