DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Zalando auf 'Buy'
Foto: Siarhei - 356130783
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Zalando von 33 auf 35 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Im abgelaufenen Geschäftsjahr habe der Modehändler starke Resultate vorgelegt und der Ausblick für 2026 habe die Markterwartungen übertroffen, schrieb Adam Cochrane in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Positive Überraschungen und Zielerhöhungen dürften nun aber schwerer werden. Strukturelle Rückenwinde könnten von konjunkturellen Gegenwinden überlagert werden./ck/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2026 / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2026 / 08:10 / CET
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Die Zalando Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,18 % und einem Kurs von 21,76EUR auf Tradegate (24. April 2026, 12:17 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst:
Analysiertes Unternehmen: Zalando
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 35
Kursziel alt: 33
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
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Analysiertes Unternehmen: Zalando
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