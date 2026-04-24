BERENBERG stuft Nestle auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Nestle von 99 auf 100 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Seine Gewinnschätzungen für den Nahrungsmittelproduzenten hob Analyst Fulvio Cazzol am Donnerstagabend etwas an. Die Schweizer seien gut ins Jahr gestart. Die Ziele für das Gesamtjahr hätten noch Luft nach oben, so der Experte./rob/ajx/agVeröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 19:13 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Nestle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,60 % und einem Kurs von 87,84EUR auf Lang & Schwarz (24. April 2026, 12:19 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Fulvio Cazzol

Analysiertes Unternehmen: Nestle

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 100

Kursziel alt: 99

Währung: CHF

Zeitrahmen: N/A

