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    Rohstahlproduktion in Deutschland erholt sich leicht

    Für Sie zusammengefasst
    • Hüttenwerke produzierten im Q1 9,3 Mio Tonnen
    • Auf Jahresbasis 37 Mio Tonnen unter 40 Mio Tonnen
    • Nachfrage seit 2017 um rund 30 Prozent gesunken
    Rohstahlproduktion in Deutschland erholt sich leicht
    Foto: Arne Dedert - DPA

    BERLIN (dpa-AFX) - Die Hüttenwerke in Deutschland haben im ersten Quartal mit 9,3 Millionen Tonnen neun Prozent mehr Rohstahl produziert als im Vorjahreszeitraum. Diese "leichte Erholung" sei jedoch kein Grund zur Entwarnung, teilte der Branchenverband Wirtschaftsvereinigung Stahl (WV Stahl) mit. "Trotz der Zuwächse bei der Produktion bleibt die Lage in der Stahlindustrie weiter angespannt", erklärte Verbands-Hauptgeschäftsführerin Kerstin Maria Rippel.

    Auf das Jahr hochgerechnet ergebe dies eine Menge von 37 Millionen Tonnen. Damit bleibe man weiterhin unter der Schwelle von 40 Millionen Tonnen, was das Minimum für eine gesunde Kapazitätsauslastung der Branche sei. 2025 war die Rohstahlproduktion in Deutschland mit 34,1 Millionen Tonnen nach Angaben der WV Stahl "historisch" niedrig ausgefallen. "Vergleichbare Werte wurden zuletzt während der globalen Finanzkrise 2009 erreicht", hieß es.

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    Verband beklagt strukturelle Nachfrageschwäche

    Der Verband sprach von einer seit Jahren anhaltenden, strukturellen Nachfrageschwäche. "Seit 2017 ist die Stahlnachfrage in Deutschland rückläufig und hat bis 2025 rund 30 Prozent verloren - etwa 12 Millionen Tonnen." Auch 2025 sei die Nachfrage in allen wichtigen Abnehmerbranchen wie etwa Automobilindustrie oder Maschinen- und Anlagenbau gedämpft geblieben.

    "Eine zuletzt beobachtete Stabilisierung der Marktversorgung basiert überwiegend auf Lageraufbau und nicht auf einer nachhaltigen Belebung der Nachfrage." Zusätzlich verschärfe ein anhaltend hoher Importdruck die Situation. Hintergrund seien wachsende globale Überkapazitäten im Stahlsektor.

    Deutschland erzeugt in Europa den meisten Stahl. Größter Stahlstandort in Deutschland ist Duisburg, wo die Unternehmen Thyssenkrupp Steel und HKM Stahl erzeugen./tob/DP/stk

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ThyssenKrupp Aktie

    Die ThyssenKrupp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,23 % und einem Kurs von 48,32 auf Tradegate (24. April 2026, 12:19 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ThyssenKrupp Aktie um +1,14 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +12,28 %.

    Die Marktkapitalisierung von ThyssenKrupp bezifferte sich zuletzt auf 5,57 Mrd..

    ThyssenKrupp zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,6200 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 11,167EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von +13,38 %/+2,04 % bedeutet.




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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Aktiensplitting/Allokation nach der Abspaltung (ADS/ADR vs. Inlandsaktien, Gratisaktien 20:1 und Stichtag), um Kursniveau und Bewertung (faire Spanne ~29–33 € vs. Behauptungen von ~20 €), fundamentale Treiber wie Energiepreise und Probleme der Marine‑Tochter sowie die mögliche TK Elevator‑Übernahme durch Kone (Bewertung bis ~25 Mrd. €) und daraus resultierende Kursrisiken.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber ThyssenKrupp eingestellt.

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