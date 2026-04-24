DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft JENOPTIK AG auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Jenoptik vor den anstehenden Quartalszahlen von 34 auf 38 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Er habe den Konglomeratsabschlag aus seiner Bewertungsmethodik gestrichen, schrieb Michael Kuhn in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick. Dies spiegele seine wachsende Überzeugung wider, dass in den nächsten zwölf Monaten Maßnahmen zur Portfoliooptimierung angekündigt werden. Zudem stütze die deutliche Neubewertung vergleichbarer Halbleiterunternehmen./ck/rob/agVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2026 / 08:10 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Jenoptik Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,89 % und einem Kurs von 33,56EUR auf Tradegate (24. April 2026, 12:27 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Michael Kuhn

Analysiertes Unternehmen: JENOPTIK AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 38

Kursziel alt: 34

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

