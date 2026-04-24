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    BERNSTEIN RESEARCH stuft Volvo B auf 'Neutral'

    BERNSTEIN RESEARCH stuft Volvo B auf 'Neutral'
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112
    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Volvo nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 290 schwedischen Kronen auf "Market-Perform" belassen. Das operative Ergebnis (Ebit) des Nutzfahrzeugherstellers liege 4 Prozent über der Konsensschätzung, und auch der wichtige Auftragseingang bei Lastwagen habe positiv überrascht, schrieb Harry Martin am Freitag. Er lobte zudem, dass der Nahostkonflikt und die hohen Treibstoffpreise bisher die Nachfrage nicht beeinträchtigt hätten. Zwar sei der Auftragseingang in Europa gesunken, und die Auswirkungen der US-Zollpolitik dürften sich im zweiten Quartal wieder stärker bemerkbar machen. Die Debatte dürfte nun aber eher darum gehen, warum Volvo den Marktausblick für Nordamerika nicht angehoben habe, als um irgendwelche negative Überraschungen./rob/gl/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2026 / 06:11 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2026 / 06:11 / UTC

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Volvo Registered (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,40 % und einem Kurs von 29,62EUR auf Tradegate (24. April 2026, 11:51 Uhr) gehandelt.





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    BERNSTEIN RESEARCH stuft Volvo B auf 'Neutral' Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Volvo nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 290 schwedischen Kronen auf "Market-Perform" belassen. Das operative Ergebnis (Ebit) des Nutzfahrzeugherstellers liege 4 Prozent über der Konsensschätzung, …
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