DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Renk auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Renk nach dem Pre-Close-Call am 22. April von 72 auf 73 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Christophe Menard rechnet nun mit einem höheren Auftragseingang im ersten Quartal als bisher, wie er in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar schrieb. Das Auftaktviertel 2026 werde von dem Rüstungskonzern mit Blick auf die Auftragseingänge als Rekordquartal avisiert./ck/rob/agVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2026 / 08:10 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die RENK Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,37 % und einem Kurs von 54,80EUR auf Tradegate (24. April 2026, 12:34 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst:

Analysiertes Unternehmen: Renk

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 73

Kursziel alt: 72

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

