Dr. Eckhard Schulte (MainSky): EZB muss und wird zunächst stillhalten – Juni-Zinserhöhung offener denn je

Für jeden klar denkenden Volkswirt dürfte mit diesen Zahlen auch die Frage nach einer möglichen Zinserhöhung beantwortet sein: Die Krise schafft bereits einen dauerhaften Nachfragerückgang („Demand Destruction“), dazu braucht es keine EZB-Zinserhöhung. Deshalb wird die Notenbank in der kommenden Woche weitere Zeit gewinnen wollen und auch für den Juni noch keine Zinserhöhung offen ankündigen. Sie wird diese Option aber andiskutieren, denn einige Ratsmitglieder wollen in jedem Fall vermeiden, sich wie 2022 vorwerfen lassen zu müssen, zu spät auf die Inflationsentwicklung reagiert zu haben. Ob die EZB die Geldpolitik im Juni dann wirklich strafft, ist offener denn je.

Die Auswirkungen des Iran-Krieges werden in der Eurozone immer sichtbarer und die jüngsten Konjunkturdaten sollten der Europäischen Zentralbank klar zeigen, dass der Energiepreisschock bereits ohne Zinserhöhung die Binnennachfrage dämpft und damit perspektivisch auch die Inflation. Der Service-PMI ist im freien Fall und im April auf 47,4 Punkte deutlich in den Kontraktionsbereich gefallen. Zudem zeigt die größte Volkswirtschaft der Eurozone, Deutschland, zunehmend Auflösungserscheinungen. Die Wachstumsprognose wurde von der Bundesregierung einmal mehr reduziert und auf 0,5 Prozent für dieses Jahr trotz Sondervermögen halbiert, ebenso zeichnen die Ifo-Geschäftserwartungen von heute ein düsteres Bild.

Für die US-Notenbank mit einer starken, ölunabhängigen Ökonomie im Hintergrund ist die Situation einfacher. Auch hier erwarten wir ein „on hold“ mit Betonung der Tatsache, dass die Fed derzeit gut positioniert ist. Wir erwarten, dass wie immer lediglich der „Trump-Vertreter“ Stephen Miran für eine Zinssenkung votieren wird. Das zeigt, dass sich das Board äußerst einig sein dürfte.





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Über die MainSky Asset Management AG

Seit 2001 steht die MainSky Asset Management AG für bankenunabhängige Vermögensverwaltung mit dem Fokus auf Familienvermögen, Family Offices und institutionelle Investoren. MainSky ist spezialisiert auf das Management von liquiden Assets. Mehrwert wird generiert, indem das Performancepotenzial für einzelne Märkte bzw. Marktsegmente aus makroökonomischen Fundamentalanalysen abgeleitet und die Portfoliostruktur aktiv auf die erwarteten Marktbedingungen ausgerichtet wird. Analyse und Meinungsbildung werden durch eigens entwickelte quantitative Modelle unterstützt. Dennoch gibt es keine Modellgläubigkeit und es erfolgt immer eine ökonomische Interpretation aller Informationen hin zu einem ökonomisch plausiblen Marktbild. Insgesamt verwaltet die Gesellschaft mit einem Team von acht Mitarbeitern rund 680 Millionen Euro in mehreren Spezialfonds, Managed Accounts und dem vermögensverwaltenden MainSky Macro Allocation Fund.

Über den MainSky Macro Allocation Fund

Der MainSky Macro Allocation Fund bietet Investoren Zugang zu den globalen Aktien- und Rentenmärkten und orientiert sich an der gleichnamigen und seit 2007 mit einem Track Record und einem herausragendem Rendite-Risiko-Verhältnis ausgestatteten Anlagestrategie. Der Investmentansatz konnte in der Vergangenheit durch konstant gute Ergebnisse überzeugen. Gerade in schwierigen Marktphasen wie der Finanzmarkt- und der Corona-Krise 2008 zeigte sich die Überlegenheit der Strategie durch erfolgreichen Kapitalerhalt. Grundlage des Ansatzes ist eine Makro- bzw. Top-Down-Analyse, aus der heraus das Management die jeweiligen Asset-Klassen und Marktsegmente allokiert. Die Finanzmärkte sind weitgehend mikro-effizient, aber makro-ineffizient. Das Fondsmanagement nutzt diese makroökonomischen Ineffizienzen durch eine flexible Assetklassen-, Sektor-, Faktor- & Länderallokation aus. Die Umsetzung der Aktienquote über ETFs ermöglicht zudem eine Partizipation an verschiedenen Faktorprämien (z.B. Low Volatility, Growth). Mit einer Aktienquote zwischen 25 und 75 Prozent strebt der Fonds eine mittelfristige absolute Wertentwicklung von 5-6 Prozent über der Geldmarktrendite sowie eine jährliche Ausschüttung von drei Prozent an. Der MainSky Macro Allocation Fund ist ein Artikel 8–Fonds gemäß der EU-Offenlegungsverordnung.

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