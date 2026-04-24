Barclays lässt Deutsche Telekom auf 'Overweight', Ziel 39,50 Euro

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Telekom Aktie

Die Deutsche Telekom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,05 % und einem Kurs von 27,78 auf Tradegate (24. April 2026, 12:39 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Telekom Aktie um -5,53 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -12,61 %.

Die Marktkapitalisierung von Deutsche Telekom bezifferte sich zuletzt auf 138,87 Mrd..

Deutsche Telekom zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,1300 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 39,25EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 36,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 42,00EUR was eine Bandbreite von +29,12 %/+50,65 % bedeutet.