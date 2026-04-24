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    ANALYSE-FLASH

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    Barclays lässt Deutsche Telekom auf 'Overweight', Ziel 39,50 Euro

    Für Sie zusammengefasst
    • Barclays belässt Telekom auf Overweight 39,50
    • Fusionsspekulationen mit T-Mobile US als Startpunkt
    • Studie zuerst 23.04.2026, Weitergabe 24.04.2026
    ANALYSE-FLASH - Barclays lässt Deutsche Telekom auf 'Overweight', Ziel 39,50 Euro
    Foto: Deutsche Telekom

    LONDON (dpa-AFX) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Deutsche Telekom mit einem Kursziel von 39,50 Euro auf "Overweight" belassen. Sollten die Bonner tatsächlich mit ihrer US-Tochter T-Mobile US verschmelzen, dürfte dies nur der Anfang einer größeren Branchenkonsolidierung sein, schrieb Mathieu Robilliard am Donnerstagabend anlässlich entsprechender Pressespekulationen./ag/ajx

    Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 21:29 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2026 / 04:10 / GMT

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Telekom Aktie

    Die Deutsche Telekom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,05 % und einem Kurs von 27,78 auf Tradegate (24. April 2026, 12:39 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Telekom Aktie um -5,53 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -12,61 %.

    Die Marktkapitalisierung von Deutsche Telekom bezifferte sich zuletzt auf 138,87 Mrd..

    Deutsche Telekom zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,1300 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 39,25EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 36,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 42,00EUR was eine Bandbreite von +29,12 %/+50,65 % bedeutet.


    Rating: Overweight
    Analyst: Barclays Capital
    Kursziel: 39,50 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 39,50, was eine Steigerung von +41,73% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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    Community Beiträge zu Deutsche Telekom - 555750 - DE0005557508

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Deutsche Telekom. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Bloomberg‑Meldung zu einer möglichen Verschmelzung von Deutsche Telekom und T‑Mobile US und die Folgen für Kurs und Bewertung. Thema sind starke Kursrückgänge/Intraday‑Verluste durch Headline‑Algorithmen, die Bewertungsdiskrepanz TMUS>DTE, politische und regulatorische Risiken, technische Marken (≈27,50/Stops
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Deutsche Telekom eingestellt.

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