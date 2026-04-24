Intel-Aktie crasht nach oben – darum kennt auch AMD jetzt kein Halten mehr!

Die Aktie von Halbleiterhersteller Intel steht am Freitag vor einem der größten Tagesgewinne ihrer Geschichte. Nach überraschend starken Quartalszahlen am Donnerstagabend und einem Ausblick deutlich über den Erwartungen legte das Papier bereits in der US-Vorbörse um 30 Prozent zu.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Nach einer ohnehin steilen Rallye in den vergangenen Wochen und Monaten gelingt damit historisches: Intel klettert 26 Jahre nach dem Platzen der Dotcom-Blase auf ein neues Allzeithoch. Anlegerinnen und Anleger wetten nach entsprechenden Aussagen von CEO Lip-Bu Tan darauf, dass der KI-Boom nach GPUs und Speicherchips nun auch zu einem CPU-Mangel führen könnte – mit stark steigenden Preisen und höheren Margen für Hersteller wie Intel und Erzrivale AMD.

Nicht nur Intel, auch ein Analystenupgrade schiebt an

Nicht überraschend kommt es vor dem Wochenende daher zu Ansteckungseffekten. Im Windschatten von Intel verteuerte sich auch die AMD-Aktie vorbörslich stark. Sie legte um rund 12 Prozent zu – nachdem sie sich in den zurückliegenden 4 Wochen bereits um über 50 Prozent verteuert hat.

Hierfür ist allerdings nicht allein die Zahlenvorlage von Intel verantwortlich, sondern auch ein positiver Analystenkommentar. Das Research-Haus DA Davidson hat seine Einstufung im Angesicht des zu erwartenden CPU-Booms überdacht und sein Rating von "Neutral" auf "Kaufen" angehoben.

Dabei wurde auch das Kursziel kräftig nach oben korrigiert. Statt wie bisher bei 220 US-Dollar sieht DA Davidson AMD nun bei 375 US-Dollar fair bewertet. Das entspricht gegenüber 342 US-Dollar, dem Kurs aus der US-Vorbörse, einer Upside von knapp 10 Prozent.

Insgesamt kommt AMD damit nun bei 49 Einschätzungen 32 Mal auf "Kaufen", 4 Mal auf "Übergewichten" sowie weitere 13 Mal auf "Halten". Trotz zahlreicher Kurszielanpassungen in den vergangenen Tagen hat der Analystenkonsens mit der steilen Rallye der Aktie nicht mithalten können. Das mittlere Kursziel von 292,39 US-Dollar liegt deutlich unter dem am Freitag zu erwartenden Kurs.

AMD setzt Höhenflug fort, Risiko eines Blow-Off-Tops wächst

Mit Blick auf den Chart setzt die AMD-Aktie ihren Ausbruch über das frühere Doppel-Top bei 265 US-Dollar und damit ihre Anschlussrallye fort. Diese muss inzwischen aber als sehr weit fortgeschritten bezeichnet werden. Nicht nur wird AMD am Freitag seine Bollinger-Bänder auf allein drei Zeitebenen (Tag, Woche, Monat) deutlich nach oben verlassen, auch der RSI liegt auf nahezu allen Zeitstufen im Überkauft-Bereich – mit fast 84 Punkten insbesondere im Tageschart.

Sowohl bei AMD als auch bei Intel war das Handelsvolumen bereits in der Vorbörse außergewöhnlich hoch. Damit besteht angesichts der Preissteigerungen die Gefahr eines Blow-Off-Tops (ähnlich dem von Gold und Silber am 29. Januar), das eine abrupte Trendwende einleiten könnte. Anlegerinnen und Anleger sollten der Rallye daher nicht mehr hinterher jagen.

Fazit: Jetzt keine FOMO aufkommen lassen!

Trotz allen Rückenwindes wird das Eis für AMD auch aus fundamentaler Perspektive dünner. Für 2026 ist das Papier nach den zweistelligen Kursgewinnen am Freitagmittag bereits mit einem KGVe von fast 50 bewertet. Das liegt nicht nur deutlich über dem 5-Jahres-Mittel von 37,5, sondern auch um mehr als das Doppelte über dem Branchendurchschnitt von 23,4. Nur beim Kursgewinn-Wachstumsverhältnis (PEG) kann AMD mit rund 1,2 gegenwärtig noch punkten.

Nichtsdestotrotz sind die Risiken vorerst höher zu bewerten als die noch verbliebenen Chancen – insbesondere, wenn Hyperscaler wie Alphabet, Amazon und Microsoft in der kommenden Woche im Rahmen ihrer Ergebnispräsentationen bei den geplanten Investitionsausgaben auf die Bremse treten sollten. Wer die Rallye verpasst hat, muss sich zunächst gedulden oder anderweitig umschauen.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion