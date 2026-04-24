ROUNDUP
Atoss Software hebt Margenziel für 2026 an - Aktie an SDax-Spitze
- Atoss hebt operative Marge auf mindestens 34 Prozent
- Umsatz im ersten Quartal um 11 Prozent auf 51,4 Mio
- Operativer Gewinn steigt 17 Prozent auf 18,2 Mio
MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Softwareanbieter Atoss Software rechnet im laufenden Jahr mit einer höheren Profitabilität. Die Prognose für die operative Marge werde aufgrund des soliden Jahresauftakts und den Erwartungen für den weiteren Jahresverlauf auf mindestens 34 Prozent angehoben, teilte der Spezialist für Personalmanagement-Software am Freitag in München mit. Bislang hatte das Management als Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) mindestens 32 Prozent vom Umsatz in Aussicht gestellt, Analysten hatten allerdings bereits zuvor mehr auf dem Zettel. Das Umsatzziel von 215 Millionen Euro wurde bestätigt nach einem prozentual zweistelligen Wachstum im ersten Quartal.
Die im SDax notierte Aktie sprang zunächst 10 Prozent an auf das höchste Niveau seit Mitte März. Einen Teil der Gewinne gab sie im Tagesverlauf wieder ab und stand zuletzt noch gut 5 Prozent im Plus, womit es aber trotzdem für den ersten Platz im Kleinwerte-Index reichte. Seit Jahresanfang zählt das Papier allerdings mit einem Abschlag von mehr als 31 Prozent gemessen am Xetra-Schluss vom Vortag weiter zu den größten Verlierern im SDax.
In den ersten drei Monaten des Jahres stiegen die Erlöse im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 11 Prozent auf 51,4 Millionen Euro. Der operative Gewinn stieg um fast 17 Prozent auf 18,2 Millionen Euro. Unterm Strich steigerten die Münchener den Gewinn um 13 Prozent auf 12,8 Millionen Euro.
Jefferies-Analyst Henrik Paganetty sprach von einem starken ersten Quartal mit einem starken Mittelzufluss./lew/err/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ATOSS Software Aktie
Die ATOSS Software Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,17 % und einem Kurs von 83,40 auf Tradegate (24. April 2026, 12:35 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ATOSS Software Aktie um +11,63 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +13,50 %.
Die Marktkapitalisierung von ATOSS Software bezifferte sich zuletzt auf 1,34 Mrd..
ATOSS Software zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,2800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,7600 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 139,57EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 110,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 157,00EUR was eine Bandbreite von +29,11 %/+84,27 % bedeutet.
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Community Beiträge zu ATOSS Software - 510440 - DE0005104400
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https://www.brn-ag.de/45318-Atoss-Software-Cloud-KI-Wachstum-Workforce
Zunächst mal geht es ja um eine Cloud, die weitere Kundendaten sicher in Europa verwahrt. Zweitens " bastelt" sich kein Unternehmen etwas mit KI zusammen, was weder Wartung noch Problemlösung enthält. Drittens ist Atoss ein preiswerter Anbieter mit einem SaaS Modell und kalkulierbaren Kosten. Viertens schichten derzeit viele Fonds, Privatiers und Anleger ihr Vermögen von den USA nach Europa um, fünftens ist das KGV nun für einen Wachstumswert günstig, sechstens gab es in der Vergangenheit nur Glück mit diesem Investment, siebtens gibt es viele Kaufempfehlungen bekannter Investmenthäuser, achtens lag der Höchstkurs bei 157 € , neuntens ist die Dividende in zweieinhalb Monaten auf dem Konto und hat dann mehr als 10 % Jahresrendite ( bezogen auf die Relation 12 Monate zu 2,5 Monaten) , zehntes haben Börse Online und Euro am Sonntag Kaufempfehlungen ausgesprochen, elftens hat der CEO und Gründer selbst kräftig nachgelegt, was immer ein sicheres Zeichen für den inneren Wert ist und zwölftens wird dieser Mensch bald 70 Jahre alt und führt das Unternehmen mit sachlicher, innovationsbewusster ruhiger Hand um es vielleicht einem Big für richtig fette Kurse zu verkaufen. ----