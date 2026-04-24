DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft SMA SOLAR TECHNOLOGY AG auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für SMA Solar vor den anstehenden Quartalszahlen von 28 auf 44 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analystin Olivia Pulvermacher erwartet einen soliden Jahresstart mit positiven Entwicklungen im Segment Home & Business Solutions (HBS) und anhaltender Stabilität im Segment Large Scale & Project Solutions (LS&PS), wie sie in ihrem am Freitag vorliegenden Ausblick schrieb./ck/rob/agVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2026 / 08:10 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die SMA Solar Technology Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,96 % und einem Kurs von 51,85EUR auf Tradegate (24. April 2026, 12:41 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Olivia Pulvermacher

Analysiertes Unternehmen: SMA SOLAR TECHNOLOGY AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 44

Kursziel alt: 28

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 44,00 € , was einem Rückgang von -16,11% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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