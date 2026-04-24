DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft SMA SOLAR TECHNOLOGY AG auf 'Hold'
Foto: Siarhei - 356130783
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für SMA Solar vor den anstehenden Quartalszahlen von 28 auf 44 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analystin Olivia Pulvermacher erwartet einen soliden Jahresstart mit positiven Entwicklungen im Segment Home & Business Solutions (HBS) und anhaltender Stabilität im Segment Large Scale & Project Solutions (LS&PS), wie sie in ihrem am Freitag vorliegenden Ausblick schrieb./ck/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2026 / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2026 / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die SMA Solar Technology Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,96 % und einem Kurs von 51,85EUR auf Tradegate (24. April 2026, 12:41 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Olivia Pulvermacher
Analysiertes Unternehmen: SMA SOLAR TECHNOLOGY AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 44
Kursziel alt: 28
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Olivia Pulvermacher
Analysiertes Unternehmen: SMA SOLAR TECHNOLOGY AG
Aktieneinstufung neu: neutral
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