UBS stuft STMicro auf 'Buy'
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für STMicroelectronics von 31 auf 49 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Aufwärtszyklus gewinne an Fahrt, schrieb Francois-Xavier Bouvignies am Donnerstagabend nach den Zahlen des Halbleiterherstellers für das erste Quartal. Der Gewinn habe deutlich über den Erwartungen gelegen. Der Experte hob seine Schätzungen für das Ergebnis je Aktie von 2027 bis 2030 um bis zu 45 Prozent an./rob/ajx/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 19:12 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die STMicroelectronics Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,95 % und einem Kurs von 43,41EUR auf Tradegate (24. April 2026, 12:44 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Francois-Xavier Bouvignies
Analysiertes Unternehmen: STMicro
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 49
Kursziel alt: 31
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Francois-Xavier Bouvignies
Analysiertes Unternehmen: STMicro
Aktieneinstufung neu: positiv
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