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    Rendite statt Zinsen

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    Passives Einkommen leicht gemacht: Diese Aktie lockt mit +3,93 %

    Mit einer Dividendenrendite von +3,93 % und stabilen Erträgen zeigt diese Aktie, wie sich regelmäßige Ausschüttungen und Kursdisziplin verbinden lassen.

    Rendite statt Zinsen - Passives Einkommen leicht gemacht: Diese Aktie lockt mit +3,93 %
    Foto: adobe.stock.com

    Inmobiliaria Colonial SOCIMI ist ein führendes Immobilienunternehmen, das sich auf hochwertige Büroimmobilien in erstklassigen Lagen spezialisiert hat. Es bietet Büroflächen zur Miete an und investiert in neue Entwicklungen in urbanen Zentren. Als einer der größten Anbieter in Spanien und Frankreich konkurriert es mit Merlin Properties und Gecina. Colonial punktet mit erstklassigen Lagen und nachhaltigen Bauprojekten.

    Dividenden & passives Einkommen: Mit Inmobiliaria Colonial SOCIMI nachhaltige Einkommensströme aufbauen

    Inmobiliaria Colonial SOCIMI gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +3,93 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +46,23 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 16,03 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide.
    Wer vor fünf Jahren in Inmobiliaria Colonial SOCIMI investiert hat, konnte eine Gesamtrendite von -33,78 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.
    Inmobiliaria Colonial SOCIMI verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert und zahlt derzeit +3,93 %.
    Mit +3,93 % Dividendenrendite bietet Inmobiliaria Colonial SOCIMI ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +46,23 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells.
    Langfristige Anleger schätzen Inmobiliaria Colonial SOCIMI für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +3,93 %, das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 16,03.
    Inmobiliaria Colonial SOCIMI weißt eine Marktkapitalisierung von 3,41 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +3,93 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.

    Inmobiliaria Colonial SOCIMI Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 24.04.2026

    Am heutigen Handelstag musste die Inmobiliaria Colonial SOCIMI Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -1,73 % im Minus. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

    Beispielrechnung für 6.000 Euro Jahresdividende

    Für eine jährliche Dividende von 6.000 wird, bei einer Dividendenrendite von +3,93 %, eine Investition von etwa 152.672 benötigt.

    Jahr Dividende je Aktie Veränderung YoY Rendite (%)
    2025 0,243000 +7,00 % +3,93 %
    2024 0,227100 +42,32 % +3,74 %
    2023 0,159570 +200,28 % +2,82 %
    2022 0,05314 0,00 % +0,89 %

    Warum Inmobiliaria Colonial SOCIMI für passives Einkommen geeignet ist

    • Attraktive Dividendenrendite: +3,93 %
    • Stetiges Dividendenwachstum: +46,23 % durchschnittliches jährliches Ausschüttungswachstum
    • Bewertung: KGV von 16,03
    • Langfristiges Einkommenspotenzial: Regelmäßige Ausschüttungen

    Inmobiliaria Colonial SOCIMI

    -1,73 %
    -2,61 %
    +10,73 %
    +7,02 %
    -5,43 %
    -3,51 %
    -33,78 %
    -99,59 %
    ISIN:ES0139140174WKN:A2ANXU
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    Markt Bote
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    Verfasst von Markt Bote
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