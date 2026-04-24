E.ON-Aktie in Schwierigkeiten: Darum wird die Dividende jetzt zum Problem!

Mit einem Plus von rund 17 Prozent gehören die Anteile von Versorger E.ON zu den in diesem Jahr bislang erfolgreicheren Aktien im deutschen Leitindex DAX . Die Aktie profitiert einerseits von einer steigenden Energienachfrage nicht zuletzt im Zusammenhang mit dem Boom von Rechenzentren für KI-Anwendungen. E.ON profitiert aber auch von den im Rahmen des Iran-Krieges stark gestiegenen Energiepreisen und zusätzlich von seinem Status als defensiver Basiswert.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Diesen macht nicht zuletzt auch der Status als zuverlässiger Dividendenzahler aus. In den vergangenen Jahren haben die Essener ihre Ausschüttungen kontinuierlich angehoben. Das führte je nach Kursentwicklung zu Dividendenrenditen zwischen 4,0 bis 5,5 Prozent.

Nach 0,55 Euro je Anteilsschein für das Geschäftsjahr 2024 werden für 2025 nun 0,57 Euro ausgeschüttet. Das hat die Hauptversammlung am Freitag beschlossen, dementsprechend handelt die Aktie vor dem Wochenende mit einem Dividendenabschlag von 0,57 Euro, was fast genau den Tagesverlusten von rund 3 Prozent entspricht.

Droht jetzt die Wiederholung des Telekom-Debakels?

Ausgezahlt wird die Dividende in der kommenden Woche. Anlegerinnen und Anleger haben also allen Grund, sich über den Geldeingang auf ihren Depotkonten zu freuen. Doch aus charttechnischer Perspektive könnte der Dividendenabschlag ähnlich wie zuvor bei der Aktie der Deutschen Telekom zu Schwierigkeiten führen – E.ON fällt unter eine wichtige Unterstützung.

Hier droht nach einer Top-Bildung jetzt die Trendwende ...

Übergeordnet befindet sich die E.ON-Aktie in einem Aufwärtstrend. Dieser hat sich nach dem Ausbruch über das vorangegangene Doppel-Top bei rund 16,50 Euro im Januar beschleunigt. Es folgten Mehrjahreshochs und damit technische Kaufsignale in Serie. Erst im Bereich von 20 Euro stießen die Käuferinnen und Käufer auf größere Schwierigkeiten.

Hier ist es inzwischen zu einem Top mit großen Ähnlichkeiten zu einer Schulter-Kopf-Schulter-Formation (SKS) gekommen. Das deutet auf eine mögliche Trendwende hin. Rückenwind erhält diese These mit Blick auf die technischen Indikatoren, wo es mit bearishen Divergenzen ebenfalls zu Trendwendesignalen gekommen ist – der zwischenzeitliche Ausbruch über 20 Euro konnte durch RSI und MACD nicht bestätigt werden.

Der Dividendenabschlag vom Freitag führt nun dazu, dass die Aktie unter ihre 50-Tage-Linie fällt, damit liegt ein erstes Verkaufssignal vor. Brisanz erhält dieses durch die inzwischen ausgeprägte technische Schwäche der Aktie, vor allem mit Blick auf den Trendstärkeindikator MACD, der unter die Nulllinie zu fallen und damit einen Abwärtstrend der Aktie anzuzeigen droht.

... doch das Abwärtspotenzial ist überschaubar

Abwärtspotenzial besteht zunächst bis zur horizontalen Unterstützungen bei 18 Euro. Sollte nach der 50-Tage-Linie auch dieser Support unterschritten werden, dürfte ein Test der bei 16,82 Euro verlaufenden 200-Tage-Linie unausweichlich sein. Hier allerdings konnte bereits im Spätherbst eine Konsolidierung abgeschlossen und ein neuer Aufwärtsimpuls begonnen werden. In diesem Preisbereich könnte für geduldige Anlegerinnen und Anleger also eine Einstiegschance vorliegen.

Zur Oberseite lägen neue Kaufsignale erst oberhalb von rund 20 Euro wieder vor, da die Top-Bildung in diesem Fall neutralisiert wäre. Für einen Anstieg in diese Richtung liefert das angeschlagene Chartbild aber keine Anzeichen. Der Base-Case ist also zunächst die Unterseite.

Fazit: Rücksetzer könnte für Kaufgelegenheit sorgen

Mit Blick auf die Unternehmensbewertung könnte die E.ON-Aktie von einer Konsolidierung profitieren. Das für 2026 geschätzte Kurs-Gewinn-Verhältnis von 18,5 liegt über dem 10-Jahres-Mittel von 17,7. Auch die gegenüber den Vorjahren magere Dividendenrendite von rund 3 Prozent spricht dafür, dass die Aktie gegenwärtig als eher teuer einzuschätzen ist.

Grundsätzlich stimmen der Kurs der Aktie und des Unternehmens aber. Der mehrjährige Aufwärtstrend würde durch einen Retest der 200-Tage-Linie kaum gefährdet werden, während die Energiewende in Deutschland trotz anhaltender Schwierigkeiten in Fahrt kommt und E.ON an Energie mit niedrigen Gestehungskosten und wachsenden Batteriespeicherkapazitäten gutes Geld verdient. Rücksetzer an Unterstützungslinien sind hier also als Kaufgelegenheiten zu betrachten, solange die Bewertung im Rahmen bleibt.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion