UBS stuft ENI auf 'Buy'
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Eni nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 28,50 Euro auf "Buy" belassen. Der Ölkonzern habe zwar die Erwartungen verfehlt, aber das Volumen der geplanten Aktienrückkäufe ausgeweitet, schrieb Joshua Stone am Freitag. Zudem beinhalte der Ausblick für die Schätzungen für den bereinigten operativen Cashflow ein 20-prozentiges Aufwärtspotenzial./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2026 / 06:31 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die ENI Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,09 % und einem Kurs von 23,33EUR auf Tradegate (24. April 2026, 12:47 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Joshua Stone
Analysiertes Unternehmen: ENI
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 28,50
Kursziel alt: 28,50
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Joshua Stone
Analysiertes Unternehmen: ENI
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 28,50
Kursziel alt: 28,50
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