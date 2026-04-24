UBS stuft ENI auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Eni nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 28,50 Euro auf "Buy" belassen. Der Ölkonzern habe zwar die Erwartungen verfehlt, aber das Volumen der geplanten Aktienrückkäufe ausgeweitet, schrieb Joshua Stone am Freitag. Zudem beinhalte der Ausblick für die Schätzungen für den bereinigten operativen Cashflow ein 20-prozentiges Aufwärtspotenzial./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2026 / 06:31 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ENI Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,09 % und einem Kurs von 23,33EUR auf Tradegate (24. April 2026, 12:47 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Joshua Stone

Analysiertes Unternehmen: ENI

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 28,50

Kursziel alt: 28,50

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

