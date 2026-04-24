RBC stuft London Stock Exchange auf 'Outperform'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für London Stock Exchange nach Zahlen zum ersten Quartal von 13500 auf 13600 Pence angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Diese hätten ein Wachstum in allen Geschäftsbereichen gezeigt, schrieb Ben Bathurst in seiner am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung. Im Kerngeschäft rund um die Kapitalmärkte habe der Börsenbetreiber in einem günstigen Umfeld besonders stark abgeschnitten./rob/la/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 18:01 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2026 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 18:01 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2026 / 00:45 / EDT
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Die London Stock Exchange Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,26 % und einem Kurs von 114,8EUR auf Tradegate (24. April 2026, 12:44 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: RBC
Analyst: Ben Bathurst
Analysiertes Unternehmen: London Stock Exchange
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 136
Kursziel alt: 135
Währung: GBP
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Ben Bathurst
Analysiertes Unternehmen: London Stock Exchange
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 136
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