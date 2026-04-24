RBC stuft London Stock Exchange auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für London Stock Exchange nach Zahlen zum ersten Quartal von 13500 auf 13600 Pence angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Diese hätten ein Wachstum in allen Geschäftsbereichen gezeigt, schrieb Ben Bathurst in seiner am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung. Im Kerngeschäft rund um die Kapitalmärkte habe der Börsenbetreiber in einem günstigen Umfeld besonders stark abgeschnitten./rob/la/agVeröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 18:01 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2026 / 00:45 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die London Stock Exchange Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,26 % und einem Kurs von 114,8EUR auf Tradegate (24. April 2026, 12:44 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Ben Bathurst

Analysiertes Unternehmen: London Stock Exchange

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 136

Kursziel alt: 135

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A

