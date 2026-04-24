UBS stuft Rolls-Royce auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Rolls-Royce von 1500 auf 1400 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Triebwerksbauer habe eine starke Bilanz und dürfte einem Branchenabschwung aufgrund der anhaltenden Treibstoffknappheit besser trotzen können als die Konkurrenz, schrieb Ian Douglas-Pennant am Donnerstagabend./rob/gl7agVeröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 21:02 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Rolls-Royce Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,15 % und einem Kurs von 13,12EUR auf Tradegate (24. April 2026, 12:59 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Ian Douglas-Pennant

Analysiertes Unternehmen: Rolls-Royce

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 14

Kursziel alt: 15

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A

